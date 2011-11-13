Сезон весна-лето 2012: лаконичные формы, одежда из льна, шорты для мужчин и эксклюзивная массивная обувь для женщин

Присмотримся к предложенным белорусскими дизайнерами тенденциям и обозначим главные тренды сезона весна-лето-2012. Тем более что представленные коллекции заговорили на понятном для потребителя языке.

Марина Парфенович, дизайнер:

Были очень похожие коллекции. Если вы станете в одну линию, то не скажешь, кто конкретный дизайнер. Это коммерческие коллекции. Они во многом подразумевают, что они разработаны по европейским стандартам, последним европейским тенденциям. Соответственно, очень часто повторялись длинные платья в пол, которые сейчас очень актуальны. Но когда это в одной коллекции, у одного дизайнера, то это хорошо, а когда у трех-четырех дизайнеров, то человек уже задумывается.

Однако явные приоритеты на белорусском подиуме не помешали создателям моды завлечь в сети творчества и цвета. Оттенки пестрили и баловали чувства поклонников яркого гардероба.

Марина Парфенович, дизайнер:

Ультрамарин или глубокий синий цвет – самая актуальная цветовая гамма.

Что касается кроя, то здесь достаточно лаконичные, простые формы, ничего лишнего, никакого лишнего декора. Единственное – это игра с фактурами и материалом.

В ближайшем будущем смело комбинировать вещи на европейский лад предлагается и нашим мужчинам. Представленные коллекции – компромисс между требованиями высокого стиля и ожиданиями тех, кто одежду носит не на подиумах, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Марина Парфенович, дизайнер:

Мне очень понравилось, что дизайнеры работают с такими простыми материалами, как лен. А также они сочетают лен с трикотажем. Получаются достаточно лаконичные, но стильные вещи.

Мужская линия очень интересная. И то, что представлены шорты, что дизайнеры не побоялись их ввести в мужскую линию, очень хорошо. Нашего потребителя должны приучать к европейским тенденциям.

Пристальное внимание, конечно, уделено и обуви. Она продолжает оставаться важным акцентом в любом наряде любого стиля.

Марина Парфенович, дизайнер:

Обувь, по самым последним тенденциям, очень индивидуальная, эксклюзивная.

Дело в том, что сейчас в моде высокие танкетки и платформа. И достаточно массивная обувь.

Белорусские дизайнеры предлагают свои новые взгляды не только одежду и аксессуары, но и на весь образ человека, которого назовут модным в 2012 году.

Аккуратные укладки и макияж в пастельных тонах – основа кэжуал-стиля. Индивидуальность предлагается выразить лишь в одном, но крупном аксессуаре. При этом его внутренний смысл должен хорошо «читаться».

Искушенные почитатели новизны не обходят вниманием Недели моды в своей стране. Это идеальный вечер для подбора нового гардероба и пересмотра собственных приоритетов в имидже. Для нас это в диковинку, и пока посетители не совсем уверены даже в дресс-коде подобных мероприятий.

Марина Парфенович, дизайнер:

Некоторые пришли в вечерних туалетах. Это немного неактуально для Недели моды. Должны быть современные вещи, подходящие человеку, стильные и в тренде.

Что ж, после каждого показа авторских коллекций, у их потенциальных поклонников всегда остается время на раздумья, оценки и примерки. Будут ли поняты старания, презентованные на большом подиуме, мы узнаем уже совсем скоро. Достаточно будет посмотреть на себя и окружающих.