Финалистки конкурса «Мисс Минск-2013» посетили с подарками детский лагерь в Минском районе

Новости Беларуси. Мы продолжаем следить за жизнью финалисток конкурса «Мисс Минск», который проводит канал СТВ. 17 июня девушки посетили детский лагерь в Минском районе.

Для отряда, который состоит из воспитанников дома-интерната, визит красавиц стал сюрпризом. Девушки приехали не с пустыми руками: малышам подарили канцтовары и развивающие игры, ребятам постарше – спортивный инвентарь. Мячи сразу опробовали на волейбольной площадке.

Кроме того, девушки помогли ребятам поставить номер для местного музыкального конкурса. Дети, в свою очередь, брали у красавиц автографы и фотографировались на память, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алеся Чичикова, финалистка конкурса «Мисс Минск-2013»:

Дети очень позитивные, они рады нам, хлопают, лезут на руки. Эмоций очень много. Они к нам относятся, как к своим близким друзьям. На самом деле здорово.

Ребенок:

Почти со всеми подружилась. Я не могу выбрать самую красивую – тут все самые красивые.