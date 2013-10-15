CTV.BY: Street fashion вместо подиума: что носят на улицах Минска? (Часть 15)

Анастасия:

Сегодня я одета в достаточно мрачные цвета. На мне объемный свитер, подпоясанный ремнем, юбка плиссированная. С первого взгляда кажется, что она кожаная, но это такая ткань. Надела любимые ботинки, немного грубые, экстравагантные. Прохожие, видя их, иногда не очень нормально реагируют. Сумку давно купила в Италии, но только сейчас начала носить. Весь образ я разбавила достаточно грубыми аксессуарами.

Ольга:

У меня получился такой яркий образ благодаря платью. Оно одно из моих самых любимых. И в соответствии с ним, подобрала остальные вещи тоже в ярких сочетаниях.

Анастасия:

Я сейчас вся в черном. Вдохновилась коллекцией Эди Слимана для Saint Laurent. Поэтому надела шляпу и рубашку.