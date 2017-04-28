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Билеты на концерт «Золотой коллекции белорусской песни» в Бобруйске поступят в продажу 28 апреля

28 апреля 2017 05:47
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Новости Беларуси. «Золотая коллекция белорусской песни» продолжает большой гастрольный тур. 28 апреля в продажу поступят билеты на очередное грандиозное шоу телеканала СТВ, которое состоится в Бобруйске 7 июня. К слову, на концерт в Гомеле большая часть билетов уже распродана. Насладиться там праздником песни меломаны смогут 18 мая.

В каждом из вечеров прозвучат десятки хитов, большинство из которых в свое время становились песней года. Душевные и трогательные, любимые, а, главное, наши композиции исполнят народные и заслуженные артисты, популярные молодые исполнители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Путешествие «Золотой коллекции белорусской песни» по стране началось с аншлагового концерта в Солигорске. Его телеверсию можно будет увидеть уже в это воскресенье в вечернем эфире СТВ. Начало в 20.25.

# Мода # Золотая коллекция белорусской эстрады

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