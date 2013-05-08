Белорусская звезда американского шоу «Подиум» Дмитрий Шолохов презентовал коллекцию на BFW

Новости Беларуси. Белорусская неделя моды от сезона к сезону только молодеет и выходит за пределы страны. Креативных коллекций становится больше, на модном небосводе появляются авторитеты и зажигаются новые дизайнерские имена. В этом году отличной площадкой стал обновленный выставочный центр «Белэскспо».

Но на этом сюрпризы не закончились. Пропаганда женственности и философия белорусского дазайнерского бренда модной одежды «O.Jen» оказалась близка победителю американского шоу «Подиум», успешному нью-йоркскому дизайнеру родом из Беларуси Дмитрию Шолохову.

Совместная осенне-зимняя коллекция уже успела порадовать московскую публику и произвести настоящий фурор на BFW, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Евгений Трусевич, директор компании «O.Jen»:

Приезд в Беларусь команды профессионала мирового уровня - большой шаг в развитии для нашей компании. Я уверен, что это положительно скажется в конечном итоге и на развитии всей легкой промышленности нашей страны. ДНК нашего бренда и Дмитрия Шолохова похожи, поэтому мы сотрудничаем, поэтому мы друг друга понимаем.

Ольга Трусевич, креативный директор компании «O.Jen»:

Коллекцию рисовал Дмитрий Шолохов, эскизы были его. Выбор ткани осуществлялся совместно с компанией.

Западное звучание группы «Фанатика», кадры небоскребов на большом экране в миг окунули зрителей Белорусской недели моды в атмосферу Нью-Йорка. Коллекция буквально пропитана духом мегаполиса - четкая геометрия, прямые линии, асимметрия, как архитектура высоток на Манхеттене, пайетки и блестящие аппликации на платьях сияли, как огни большого города. Коллекция динамичная, яркая, эклектичная как броуновское движение мегаполиса. За изящной эстетикой всегда привлекательная игра в классики.

Дмитрий Шолохов, дизайнер:

Классика во всем присутствует. В том образе, который я создаю, я делаю вещи для женщины вне времени, вне возраста. И те вещи, которые были сделаны мной 8-10 лет назад, сегодня также актуальны, как и раньше.

Ольга Трусевич:

Простые силуэты в то же время женственны и элегантны, на первый взгляд просты в исполнении, но добавляют женщине уверенности в себе, чувство комфорта. Это новое преподнесение классических форм.

Кокетливая баска, прозрачные вставки, металлический футуристический блеск, дерзкая бахрома, роскошный бархат освежили традиционные силуэты дизайнера новыми трендами. Микс - классика, тенденции, сексуальная интеллигентность и стиль космополитичной девушки. И все же главный тренд - оставаться собой, а ценность коллекции - ее практичность, уверенны создатели белорусско-американского проекта. Повседневные, вечерние и коктейльные наряды - вес имеет право на жизнь после подиума и органично в городском пространстве.

Минск начинает превращаться в модную столицу мира, а у BFW - высокий потенциал, уверен Дмитрий Шолохов.

Дмитрий Шолохов:

Я считаю, что у Беларуси - особенно увидев это здание, которое просто невероятной красоты, - все есть для того, чтобы выводить эту Неделю моды на более высокий уровень, на международный уровень. Хотелось бы больше развиваться, привлекать больше творческих людей и, наверное, быть более креативными с тем, что и как мы делаем вокруг.

Яркие принты в духе «O.Jen» в будущем сезоне заменит сдержанная благородная гамма. В приоритете - монохром. Но есть и сочные алые, изумрудные и фиолетовые оттенки. Коллекция капсульная - своеобразный гардероб из особых и повседневных луков. Кроме того, формат «Bridge Collection» (переход от масс-маркета к классу премиум) сделает модную одежду еще и доступной. Так что у славянских девушек будет возможность одеваться на мировом уровне.

Евгений Трусевич:

В мае мы запустим сайт нашего проекта. Там можно будет оставить заказ. В мае уже даже поступит в продажу несколько моделей. Вся коллекция появится в продаже в августе во всех наших фирменных бутиках в Беларуси, России, Украине. Будет работать Интернет-магазин нашей компании.

Сейчас Дмитрий Шолохов работает над собственной авторской коллекцией, которая в сентябре будет представлена на Нью-Йоркской неделе моды. Но реализовывать себя на родине совместно с близкой по духу компанией «O.Jen», привносить свой западный почерк и развивать белорусскую fashion-индустрию американский дизайнер заинтересован вдвойне. Мы же будем жадть новых модных экспериментов.