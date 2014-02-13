Арт-валенки: искусство комфорта

Новости Беларуси. Вряд ли сегодня кто-то скажет: «Прост, как валенок», ведь они теперь совсем не простые - модные валенки! Это стильно, красиво, тепло и необыкновенно комфортно!

В этой уютной мастерской под звон спиц бежит волшебная ниточка, и происходят настоящие чудеса преображения из обычных сапожек в изящные произведения искусства.

Лора Павлова, дизайнер:

Началось все случайно, с подарка близкому человеку, мне просто хотелось подарить валенки, потому что за городом они просто необходимы. Но выбор был небольшой, и валенки были обычные фабричного изготовления, они были очень грубые, и понятно, что я не могла сделать такой подарок, и поэтому мне пришлось как-то выкручиваться. И мы с ребенком расписали их акриловыми красками.

С искусством пряжи Лора Павлова знакома еще с детства. Все авторские разработки мастерицы связаны с вязанием. Натуральные оттенки – любимые цвета дизайнера, поэтому все работы выполнены в спокойной цветовой гамме. По форме авторские валенки - типичные старинные русские сапоги, изящно дополнены вязкой.

Лора Павлова, дизайнер:

Основа - это традиционные настоящие валенки, цельно сваленные из 100% шерсти, поэтому они очень теплые в отличии от сейчас заполонивших рынки, это войлочные сапожки или китайские сапожки, в которых мерзнут ноги, это основа.

Такие модные сапожки носят те, кто может себе это позволить, и не только в финансовом плане! Ведь выйти в театр, на прогулку или в магазин в валенках осмелится не каждый. Дизайнер творит для смелых людей независимо от пола и возраста. Именно теплые слова, радостные эмоции поклонников и вдохновляют дизайнера на творчество.

Лора Павлова, дизайнер:

Делятся они на классические и арт-валенки. Арт-валенки в основном были сделаны по мотивам художника. В основном, арт-валенки были сделаны в первые годы моей работы, так как это было 100% творчество. А когда появились классические модели, они стали популярными.

Носить валенки не только удобно, но и полезно для здоровья! Овечья шерсть способна поглощать и испарять влагу, таким образом, помогает при простуде и заболеваниях мышц. А еще валенки способны снять нервное напряжение, чувство усталости и тяжести в ногах.

Лора Павлова, дизайнер:

Когда вы уже закончили носить валенки, сезон закончился, вы их чистите, высушиваете, лучше всего на солнышке, складываете в полиэтиленовый пакет и желательно обработать антимольным препаратом.

В холодные зимы нет обуви лучше, чем теплые валенки. Все хорошо, когда ногам тепло. Но не стоит забывать и про голову. Специально под свои авторские валенки Лора Павлова создала оригинальные вязаные головные уборы и шарфы.

С помощью такой шапки можно визуально скорректировать форму лица, завершить образ, придав ему выразительности. Шапки функциональны и отлично сочетаются с любой верхней одеждой.

Среди шапок есть и арт-модели, которые были созданы по мотивам картин белорусского художникака Романа Романовича.

В вещах, сделанных с любовью, не страшны никакие морозы, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.