Алёна Ланская стала фишкой модного показа дизайнера Анны Драгоценной

В рамках пятого выпуска Belarus Fashion Week дизайнер Анна Драгоценная представила свою коллекцию вечерних нарядов.

Анна Драгоценная, дизайнер:

Я в своей коллекции не беру просто кусок ткани и делаю покрой. Я делаю саму ткань. Я преподношу образ со стороны текстиля - он формируется из достаточно плотных материалов, сопровождается вышивкой и бисером.

Вышивка на манжетах, платья-рубашки, кружевной топ, жабо, юбки в пол со шлейфом и милые шляпки-чепчики. Многие вечерние туалеты от Анны Драгоценной воссозданы по мотивам Викторианской эпохи. Правда в некоторых дизайнерских канонах дизайнер сумела применить свой авторский ход.

Анна Драгоценная:

Мне уже надоели корсеты - это стандарт вечернего платья. Конечно, корсетные платья все еще присутствуют в моей коллекции, но уже в меньшей степени. Мне хотелось облегчить платье и я сделала верх на сетке.

Прозрачный шелк и матовая шуршащая тафта, буржуазно плотный бархат и легкое ажурное кружево. Дизайнер составляет свои наряды, словно витражи из текстиля.

Анна Драгоценная:

Я очень люблю использовать пастельные тона. У них нет большого контраста, но я добиваюсь оригинальности с помощью разнообразия фактур.

В этом модном показе приняла участие заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская, представшая перед зрителем в образе птицы феникс. Платье, сотканное из перьев, стало кульминацией показа.

Алена Ланская, заслуженная артистка Беларуси:

На эту авантюру я согласилась только ради Анюты! Потому что я не модель и я это признаю. У меня даже какой-то комплекс лилипута почувствовался, когда рядом стояли высокие девушки! Но, на самом деле, платья очень красивые и это все компенсировалось, когда я вышла на подиум. Это незабываемые ощущения.

В модном саду была замечена и ведущая программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ Татьяна Бородкина. И неспроста...

Татьяна Бродкина, телеведущая:

Аня - моя подруга. Я пошила у нее уже платьев 6! Аня не просто шьет, она чувствует людей, их настроение. Она не просто дизайнер, она психолог.

Анна Драгоценная оставила пожелания и для телезрительниц!

Анна Драгоценная:

Будьте всегда красивыми, женственными, носите платья!