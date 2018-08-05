VG. 60 лет побед и трагедий НАСА

Запустив 4 октября 1957 года в космос спутник «Спутник-1» размером с баскетбольный мяч, Советский Союз начал гонку в космосе.

Запуск привлек к себе огромное внимание в США, поскольку там опасались, что та же технология может быть использована, чтобы доставить ядерные ракеты из Европы в США. Вскоре начнут гонку в космосе и они.

Через месяц СССР нанес новый удар. Но этот раз – со Спутником-2, более крупным и более тяжелым, на борту которого находилась собака Лайка.

Интерес к новой технологии был велик и в Норвегии. 29 ноября 1957 года утренняя смена «ВГ» (VG) написала следующее:

«В 07.09 утра Спутник-2 прошел над нами довольно незаметно. Это прекрасное время для наблюдений, но пункты наблюдения VG, во всяком случае, заметить его не смогли».

Джонсон принял активное участие

Через почти четыре месяца после запуска Спутника-1 Соединенные Штаты отправили в космос спутник «Эксплорер-1» (Explorer I). Он впервые измерил волны излучения Земли.

«Эксплорер» подтвердил, что вокруг Земли существует необычайно сильный радиоактивный пояс«, – сообщила своим читателям VG 29 июля 1958 года.

Линдон Джонсон, ставший позднее президентом, в ноябре начал шестинедельные слушания по поводу «ракетной пропасти» между двумя сверхдержавами. В конце слушаний Джонсон изменил точку зрения на потенциал космоса как на поле брани, признав его ареной научных и коммерческих возможностей.

И оттуда дорога прямо пошла к Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), прошла через две палаты Конгресса, а потом, в июле 1958 года, решение было подписано президентом Дуайтом Д.Эйзенхауэром.

Стартовый выстрел для проекта «Аполлон»

1 апреля (так в оригинале – прим.ред.) 1961 года советский человек Юрий Гагарин стал первым в мире космонавтом, чуть позже, 5 мая, пришел черед США и их астронавта Алана Шепарда,

Этот подвиг и потерянное первое место заставило и президента Джона Ф. Кеннеди почувствовать вкус борьбы. Всего через 20 дней после того, как в космос был отправлен Шепард, он попросил Конгресс взять на себя обязательство направить человека на Луну до конца 1960-х годов. Это стало началом проекта «Аполлон».

В январе 1967 года «Аполлон-1», первый пилотируемый корабль проекта, стоял на платформе для запуска на Мысе Кеннеди. На борту у него было три астронавта: Вирджил Гриссом (Virgil Grissom), Эдвард Уайт (Edward White) и Роджер Чаффи (Roger Chaffee). То, что должно было стать испытанием, закончилось трагедией, когда корабль загорелся. Все трое погибли.

Сначала – на Луну

Через два с половиной года, в 09.30 16 июля, «Аполлон-11» поднялся с Мыса Кеннеди. Астронавты совершили 1,5 витка вокруг Земли и получили четкий сигнал лететь к Луне. Через четыре дня после запуска Нил Армстронг смог сообщить, что «орел приземлился».

«Хьюстон, у нас проблема» – прозвучало в средствах связи НАСА в 1970 году. Тогда к Луне направлялся космический корабль «Аполлон-13», и на его борту взорвался кислородный бак, в результате этого на корабле появилось несколько технических неисправностей.

Для экипажа это стало борьбой за выживание. Сделав виток вокруг Луны, они направили корабль к Земле. Температура в корабле была почти на точке замерзания. Через четыре дня после взрыва три астронавта приводнились в Тихом океане.

«Аполлон-13» отделался испугом. «Челленджеру» в 1986 году повезло меньше. Через 73 секунды после запуска космический челнок взорвался, и все семеро, находившихся на борту, погибли. В том числе и учитель Криста Маколифф (Christa McAuliffe), первый астронавт-непрофессионал.

Телескоп «Хаббл» предоставил новые возможности

День 24 апреля 1990 года был ознаменован крупнейшим, по мнению НАСА, достижением в астрономии с тех пор, как в 1610 году Галилео Галилей направил в небо свой телескоп. Тогда управление запустило телескоп «Хаббл».

Телескоп был назван в честь Эдвина Хаббла, который доказал, что Вселенная постоянно расширяется, и тем самым создал основу для теории «Большого взрыва».

В 1997 году «марсопроходец» Марс Патфайндер (Mars Pathfinder) приземлился на «красной планете». Аппарат отправил более 16,5 тысяч снимков с поверхности Марса, которые дали ученым возможность получить более полное представление о том, как выглядит ситуация на соседней планете.

Через год в космос с помощью русской ракеты была выведена первая часть международной космической станции, за ней должны были последовать другие. Два последующих года астронавты монтировали космическую станцию, где люди могли бы жить. С ноября 2000 года на станции живут люди.

Новая трагедия настигла НАСА в 2003 году, когда космический корабль «Колумбия-1» возвращался 1 февраля на Землю после 17 дней полета. Во время запуска возникло повреждение, которое привело к тому, что корабль рассыпался, когда вошел в атмосферу. Экипаж из семи человек погиб.

Сигнал потерян

23 января 2003 года НАСА принял слабый сигнал. Это были последние признаки жизни от «Пионера-10», космического зонда, что в течение 30 лет верой и правдой проходил пояс астероидов и фотографировал Юпитер вблизи.

Фотографии Юпитера и его спутников, сделанные «Пионером-10», а также измерения магнитной сферы планеты, поясов излучения, атмосферы и внешнего вида имели решающее значение для проектирования космических кораблей «Вояджер» и «Галилео».

Источник: ИНОСМИ.РУ

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