Хуаньцю шибао. Почему славяне так любят чай

Когда речь заходит о России, то у большого количества людей она ассоциируется с водкой. Однако знали ли вы, что в этой самой большой по площади страна в мире люди – большие любители чаепитий? «Все русские пьют водку, и если я пойду к кому-нибудь в гости, то меня наверняка ей угостят», – так наверняка подумает иностранец в соответствии с привычным стереотипом о русских.

Однако все это несколько преувеличено. Далеко не каждый русский употребляет алкоголь, не говоря уже о водке, которая является очень крепким напитком и подходит далеко не всем. Поэтому вероятность того, что во время первого визита в гости к русским хозяин предложит вам выпить водки, будет достаточно низкой. Кроме того, хозяин наверняка предложит вам выпить чая. Совсем не обязательно ехать в Россию, чтобы убедится, что все русские вне зависимости от времени дня или страны их нынешнего проживания в ресторанах и кафе всегда заказывают именно чай.

Вы уже могли решить, что чай для русских – это своего рода «сакральный» напиток. Действительно, русские любят пить чай и делают это очень часто. По результатам опроса общественного мнения в 2014 году у 94% респондентов была устойчивая привычка пить чай. Известный русский писатель Лев Толстой когда-то писал: «Я должен был пить много чая, ибо без него не мог работать. Чай высвобождает те возможности, которые дремлют в глубине моей души».

Страна чая

И Наполеон, и Гитлер намеревались завоевать Россию, однако, в отличие от них, именно чай смог успешно прийти в страну и полностью покорить ее народ. Как и в большинстве других стран, чай изначально импортировался из Китая, но когда именно это начало происходить? Среди историков до сих пор не прекращаются споры по этому вопросу. Дмитрий Прозоровский, ученый XIX века, писал, что российские посланники, отправленные в Китай в 1654 году, отмечали, что «пить чай было обычным делом» и что «чай – одна из самых необходимых вещей для современных людей». Это, конечно же, был сугубо русский взгляд на данный напиток.

Русский историк Алексей Волынец в статье, опубликованной в онлайн-журнале «Русская планета», писал следующее: «К середине XIX века все социальные классы от дворянства до беднейшего крестьянства пили чай». Даже самый суровый русский царь Николай I, правивший с 1825 по 1855 год, распоряжался предоставлять чай для заключенных революционеров, потому что поступать иначе считалось бы бесчеловечным. Чай был достаточно дешевым, и каждый мог его себе позволить. Тем не менее, чай, который пили дворяне и богатые купцы, действительно отличался по качеству.

Итак, чаепитие стало настоящей русской традицией, объединяющей людей всех слоев общества. В 2016 году исследование, проведенное Euromonitor International, показало, что 78% русских, когда их попросили выбрать между чаем или кофе, высказались именно в пользу первого.

Любители чая всех сортов и видов

Независимо от того, какие русские – святые или злодеи, гениальные или посредственные, – все они наверняка любят пить чай. И вот наглядный тому пример (помимо уже упоминавшегося Толстого – прим. автора).

Царь, сделавший чай доступным для народа

Александр I во время своего правления с 1801 по 1825 год прилагал все усилия, чтобы рестораны и городские рынки продавали чай по фиксированной цене. Кроме того, он и сам любил пить чай. Придворные говорили, что день царя всегда «начинался с зеленого чая со сливками и с тостов».

Воспоминания революционеров о чае

Вождь Октябрьской революции 1917 года Владимир Ленин тоже обожал пить чай. Мемуары многих революционеров того периода начинались со сцен чаепития Ленина с его товарищами. «В период его вынужденной высылки за границей и после нее, он время от времени мог выпить пиво или вино, но никогда не употреблял крепкий алкоголь», – пишет онлайн-издание Sovsekretno.ru.

Сталин и его пристрастие к чаю

Иосиф Сталин, наиболее неоднозначный правитель в истории страны, также любил пить чай. Маршал Александр Василевский вспоминал: «Обычно во время встречи его помощник подавал чашку чая с лимоном… Сталин выжимал лимонный сок в чашку, добавлял коньяк, а затем одним глотком все выпивал…»

Почему Сталин любил чай с лимоном?

Сталин был далеко не единственный человеком, который любил добавлять лимон в чай. Напротив, эта привычка характерна для русских в целом. Светлана Устюгова, российский эксперт по десертным блюдам, в интервью изданию Аргументы и Факты рассказала, что «данная традиция изначально появилась на ямских станциях, где путешественники меняли своих лошадей (в XVIII – XIX вв.). В то время дороги были плохими, и пассажиров часто укачивало. Кислые продукты были полезны для снятия симптомов укачивании, поэтому люди добавляли лимон во время чаепития».

Кроме того, в таких холодных странах, как Россия, крайне важно есть продукты, богатые витамином С. Однако далеко не все русские любят пить чай с лимоном, как это может показаться. Некоторые предпочитают пить чай по-английски, добавляя в него молоко, но многие люди пьют чай без каких-либо добавок. Наконец, для русских попросту не существует такого понятия, как «плохой чай».

Источник: ИНОСМИ.РУ

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