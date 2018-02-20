The National Interest: В 1984 американцы смоделировали войну США и СССР в Азии, результаты оказались шокирующими

Военно-морской военный колледж изучил вероятность Третьей мировой войны в Азии в рамках глобальных военных игр-учений в 1970-х и 1980-х годах. Проводившиеся ежегодно между 1979 и 1988 годами игры исследовали альтернативные стратегические и технологические аспекты противостояния между сверхдержавами. И хотя по большей части ориентированы они были на Европу, восточноазиатская составляющая присутствовала всегда. Несмотря на то, что ранние военные игры отличались некоторой вариативностью (основанной отчасти на китайско-вьетнамской войне), они придерживались базовой схемы; Советы выжидали, а США и союзные военно-морские силы пытались отвлечь внимание русских от Европы.

Практически каждый аналитик времен холодной войны соглашался с тем, что если Москва и Вашингтон смогут воздержаться от использования ядерного оружия, решающим в войне между Соединенными Штатами и Советским Союзом окажется центральный фронт в Европе. НАТО защищала западноевропейских союзников США от советской агрессии, а Организация Варшавского договора предоставляла СССР собственную защиту от Германии.

Однако когда холодная война действительно разгорелась, боевые действия проходили в Азии. В Корее и Вьетнаме Советский Союз вел опосредованную борьбу против Соединенных Штатов, и обе стороны использовали все доступные средства для контроля будущего Китая. Однако, хотя мало кто верил в то, что победителя Третьей мировой войны определит именно тихоокеанский театр военных действий, Соединенным Штатам и Советскому Союзу стоило быть готовыми к тому, что война там все же будет.

Исследователи уделяют гораздо меньше внимания плану ведения Третьей мировой войны в Восточной Азии, чем европейскому театру военных действий. Два классических романа о Третьей мировой войне («Красный шторм» Тома Клэнси (Tom Clancy) и «Третья мировая война» Джона Хакетта (John Hackett)) почти не касались событий в Азии. Однако в 1970-х и 1980-х годах Военно-морской колледж проследил потенциальный ход войны в Восточной Азии в рамках серии глобальных военных игр. Эти игры дают неплохое представление о ключевых действующих лицах конфликта и о возможном ходе решающих сражений Второй тихоокеанской войны.

Игроки:

Китай

Как бы на начало войны между НАТО и Организацией Варшавского договора отреагировал Китай? Пекин, конечно, считал, что выживание НАТО имеет решающее значение для его безопасности, начиная с 1970-х годов. Существование НАТО помешало СССР сконцентрировать основную часть Красной армии и советской стратегической авиации против Китая; победа СССР на Западе поставила бы Китай в большую опасность. К 1980-м Китай оказался в невыгодном технологическом положении по отношению к СССР. Более того, Пекин был обеспокоен (возможно, небезосновательно) тем, что даже если бы СССР воздержался от ядерных ударов по НАТО, стратегический обмен с Китаем он рассматривал бы как менее рискованный. Таким образом, не было никаких гарантий того, что Китай откроет второй фронт против СССР.

Япония

Япония объединила чрезвычайную экономическую мощь со значительной военной силой и важным географическим положением. Приверженная принципам Соединенных Штатов, она могла бы успешно предотвратить выход в море советского Тихоокеанского флота, одновременно обеспечивая возможность нападений на советский Дальний Восток. Нейтралитет Японии исключил эти варианты, но все же предоставил Североатлантическому союзу прочную экономическую основу на случай затяжной войны.

Корея

Присоединилась бы Северная Корея к советской войне против НАТО посредством вторжения в Южную? Такой шаг оказал бы исключительное давление на силы США, хотя к 1980-м годам Южная Корея могла бы выжить только благодаря выверенной помощи со стороны США. Однако Пхеньян решил потребовать поддержки и у Пекина, и у Москвы. Учитывая маловероятность поддержки Китаем советской войны против НАТО, перспектива допущения Пекином второй корейской войны была бы крайне размытой.

Юго-восточная Азия

У Советов был союзник в лице Ханоя, чего не скажешь о средствах для его поддержки против Китая или Соединенных Штатов. Более того, вмешательство в конфликт не принесло бы вьетнамцам особой выгоды; они контролировались Лаосом и Камбоджой и могли лишь досаждать морским коммуникациям в Южно-Китайском море. Однако, учитывая то поражение, что Вьетнам нанес обеим странам в 1975 и 1980 годах, ни Вашингтон, ни Пекин не проявили бы особого интереса к возобновлению конфликта, особенно с учетом имевшихся у них куда более насущных проблем. При этом Вьетнам все еще мог вступать в разногласия с союзниками США в регионе, а КНР жаждала свести некоторое счеты.

Фигуры на шахматной доске:

Советский тихоокеанский флот

Советы относились к Тихоокеанскому региону со всей серьезностью. К 1980-м годам в распоряжении флота имелось два авианосца «Киев» и один боевой крейсер «Киров». В мирное время корабли флота регулярно заходили в порты Юго-Восточной Азии и даже в Индийский океан. Однако военное время в значительной степени ограничило бы их деятельность. Охотское море служило бастионом для ПЛАРБ и, естественно, мишенью для американских атак. Советские цели включали бы нейтрализацию или поражение Японии, оборону российского Дальнего Востока и, теоретически, проникновение в воды Тихого океана с целью нападения на морские сети снабжения и отвлечения внимания США от Европы.

Тихоокеанский флот США

Тихоокеанский флот Соединенных Штатов контролировал баланс сил в регионе. Обладая несколькими боевыми авианосцами при поддержке различных десантных кораблей, линкоров, атомных подводных лодок и большого количества авиации наземного базирования, ВМС США могли предпринимать как наступательные, так и оборонительные операции для контроля за темпом и ходом войны. Более того, широкую поддержку американцам могли бы оказать морские силы самообороны Японии и Королевский австралийский военно-морской флот. Главные задачи военно-морских сил союзников заключались, прежде всего, в обнаружении и пресечении любых усилий СССР по внедрению подводных лодок в пути сообщения Тихого океана и Юго-Восточной Азии. Во-вторых, ВМС США поставили задачей нападение непосредственно на периферию СССР, дабы отвлечь Красную Армию от центрального фронта в Европе. Как минимум, это включало бы ракетные и авиационные удары по советским объектам на всей территории Дальнего Востока. Как максимум – высадки морского десанта в незащищенных местах, подконтрольных СССР.

Военные игры

Военно-морской военный колледж изучил вероятность Третьей мировой войны в Азии в рамках глобальных военных игр-учений в 1970-х и 1980-х годах. Проводившиеся ежегодно между 1979 и 1988 годами учения исследовали альтернативные стратегические и технологические аспекты противостояния между сверхдержавами. И хотя по большей части ориентированы они были на Европу, восточноазиатская составляющая присутствовала всегда. Несмотря на то, что ранние военные игры отличались некоторой вариативностью (основанной отчасти на китайско-вьетнамской войне), они придерживались базовой схемы; Советы выжидали, а США и союзные военно-морские силы пытались отвлечь внимание русских от Европы.

Военные игры 1984 года прошли иначе. Вместо пустой траты времени Советы начали войну массированным ракетно-воздушным ударом по Японии, уничтожив бóльшую часть боевых единиц ее ВВС на земле, а также тех, что принадлежали американским силам специального назначения и были доставлены на место с помощью подлодок.

Ранее Советы бросили в бой Пхеньян, переключив внимание США на Корейский полуостров. Вашингтон дал эффективный ответ, проведя противолодочные наступательные операции в акватории Японского моря, истребляя советские силы РПК и ПЛАРБ. Нападений не избежали и надводные суда Советского Союза. И все же Советы бесстрашно инициировали успешную высадку десанта на остров Хоккайдо. И хотя в результате операции погибло много людей, она способствовала созданию морского плацдарма в Японии (который вскоре подвергся обстрелу и был выведен).

В военной игре 1988 года более агрессивную позицию заняли Соединенные Штаты. Не дожидаясь атаки со стороны Советского Союза, Вашингтон незамедлительно начал воздушное наступление против вражеских дальневосточных установок с целью уничтожения советских ПВО и создания опасных условий для военно-промышленных объектов. Советы со своей стороны надеялись, что сдержанная военная позиция и дипломатическое наступление смогут удержать Японию от вступления в войну. Этот гамбит оказался успешен до определенной степени, поскольку японцы приостановили активное военное сотрудничество с США. Американское давление в конечном итоге вынудило Токио уступить, и Советский Союз начал против него наступательные операции. Однако к тому времени ВМС США истребили советские военно-морские силы, оставив Тихоокеанскому флоту один лишь бастион в Охотском море.

В конце войны Советы дали Пхеньяну зеленый свет на вторжение в Южную Корею. Однако эта операция провалилась, поскольку северные корейцы не смогли добиться существенного прогресса против объединенных сил США и Южной Кореи. Более того, поступок СССР доказал прочность американо-японского союза и помог повысить враждебность Пекина по отношению к Советам.

У СССР и США были и другие варианты ведения военных действий в Азии. Стратегические условия были гораздо более гибкими, нежели в Европе, предоставляя бóльшую свободу действий в контексте дестабилизации противника. В результате чего существенно снизилась предсказуемость течения войны. В худшем из неядерных случаев война могла распространиться по всей Азии на нескольких фронтах, от Кореи до Японии и китайско-советской границы. При лучшем раскладе стороны могли наблюдать тревожное затишье, по крайней мере до возникновения необходимости выбраться из тупиковой ситуации на Западе. Но в конце концов, всем заинтересованным сторонам сопутствовала.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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