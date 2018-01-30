The Conversation: Что происходит, когда вы стареете? Ученый развенчивает популярные мифы

Ученый развенчивает популярные мифы о сексе и возможностях мозга.

Люди старше 65 лет составляют больший процент населения планеты, чем когда-либо прежде. И поскольку наше общество начало стареть лишь недавно, неудивительно, что представления об этом процессе, как правило, ошибочны.

Так называемые факты старения подразумевают то или иное сокращение возможностей – менее способный, менее гибкий, менее сексуальный. Какие из этих фактов выдерживают проверку? Давайте разберемся с пятью самыми распространенными заблуждениями.

1. Либидо и сексуальная активность сокращаются

Это неправда. С возрастом гормональный уровень меняется, но это не обязательно сказывается на либидо. На самом деле у многих женщин либидо даже повышается после менопаузы.

Либидо людей в возрасте может снижаться из-за болезней (вроде диабета и заболеваний сердца), побочных эффектов от лекарств, несчастливых супружеских отношений и скуки. Так что угасание сексуального желания чаще связано с обстоятельствами, а не с физическими изменениями в организме.

Впрочем, наличие сексуального партнера, как правило, является наиболее весовым фактором, определяющим частоту секса в таком возрасте. Так как многие женщины выходят за мужчин постарше, а продолжительность их жизни меньше, то пожилые женщины не живут сексуальной жизнью скорее потому, что становятся вдовами. Повторюсь, на либидо и сексуальную активность влияет не возраст, а обстоятельства, типичные для старшего возраста.

2. Из-за возраста мозг функционирует хуже

Это не так. Нейроны работают иначе, когда мы стареем, нам может быть сложнее что-то запомнить. Но, как и в случае с сексом, эти способности также сильно зависят от социальных обстоятельств. К примеру, умственные способности тесно связаны с социальными отношениями, а также физической и умственной активностью. Так как мы способны изменить социальные обстоятельства, нам под силу компенсировать физические эффекты от старения на разум.

Мы часто воспринимаем умственные способности людей молодого и среднего возраста как золотой стандарт, но это предубеждение ведет к неверным выводам. По мере старения мы можем думать иначе и с другой скоростью (нам нужно помнить больше), но это не делает наше мышление менее глубоким, креативным, продуктивным и осмысленным. В конце концов, Питер Роже изобрел тезаурус в 76, а Микеланджело создал архитектурный план Базилики Санта-Мария-дельи-Анджели-э-деи-Мартири в 88.

3. Вы становитесь более консервативны

Не совсем. Представьте себе десять человек: одного в возрасте 10 лет, одного – 20-ти, одного – 30-ти и так далее. Старший из них будет менее либеральным, чем 60-летний, а тот менее либерален, чем 40-летний. Вы можете сделать вывод, что чем старше человек, тем он консервативней. Но вы ошибетесь, если предположите, что на старте у каждого из них были одни и те же политические взгляды.

Столетняя женщина, родившаяся в 1918-м, сформировала свои политические взгляды в совершенно иное время. Что было либеральным в 1940-е, то считается консервативным теперь (учтите межрасовые отношения, феминизм, сексуальные нормы). Поэтому вы видите 100-летнюю женщину, чьи политические взгляды стали менее консервативными, но при этом остались более консервативными, чем у ее детей и внуков, которые начинали свои жизни в другие эпохи.

В США было проведено исследование политических взглядов среди различных возрастных групп старше 30-ти. Из него было сделан вывод, что изменения взглядов среди пожилых людей настолько же распространено, как среди молодых.

4. Вы становитесь менее счастливыми

К счастью, это не так. Социологи из Университета Чикаго выяснили, что, хотя счастье становится глубже в период между 30 и 40 годами, в целом уровень счастья с возрастом лишь растет, если не брать во внимание другие факторы.

Почему? Во-первых, молодые люди постоянно сталкиваются со стрессовыми событиями, от которых защищены пенсионеры, например – безработица или сокращение зарплаты. Во-вторых, чем старше мы становимся, тем больше мы фокусируемся на хороших воспоминаниях и тем лучше умеем контролировать свои эмоции.

5. Ваша иммунная система слабнет

В целом так и есть, но иммунная система пожилых людей может быть очень разной. Помните о 100-летней женщине, которая со временем становится более либеральной? Во времена Великой депрессии ей было около 11. То есть свои подростковые годы она провела в период финансовой и социальной нестабильности, что предполагало плохое питание. А это наверняка сказалось на ее иммунной системе.

Как показало исследование, проведенное во Франции, недоедание ослабляет иммунитет, особенно очень молодых и очень пожилых людей. Так что если бы наша 100-летняя женщина недоедала и в старшем возрасте, то ее иммунная система пережила бы двойной удар.

В то же время она с меньшей вероятностью простудится. Ведь иммунитет к некоторым вирусам, которыми мы были инфицированы, вырабатывается с годами, иногда даже в течение всей жизни. Со временем мы становимся более стойкими ко все большему количеству вирусов, так что чем старше мы становимся, тем меньшее их число представляет для нас опасность. Впрочем, нужно учитывать также появление новых вирусов. Опять же, все зависит от того, как мы взаимодействуем с внешним миром. Именно это формирует нашу старость.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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