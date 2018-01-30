Печат: Как исчезают славянские народы

По данным 2013 года, которые приводит «Аналитическая газета», сегодня славянский мир насчитывает около 300-350 миллионов человек, и столько же было ассимилировано с другими народами. Иными словами, ассимиляция буквально разделила славянский мир на две половины и нанесла больше вреда, чем все войны – прежде всего, освободительные – которые вели славяне. Славяне «переплавлялись» во все соседние народы: в немцев, венгров, румын, турок, албанцев, шведов, финнов, литовцев, а также ассимилировались друг с другом. Чаще всего славяне римско-католической веры «поглощали» православных славян (поляки – русских, хорваты – сербов), или же носители «искаженного православия» (румыны) ассимилировали православных славян (сербов и русских).

Сложные процессы, которые привели к исчезновению разных частей славянских народов, начались в далеком прошлом, но продолжаются и поныне, однако славянские ученые так и не занялись этим феноменом. Ясно, что на славян нападают, и что много их погибло в разных войнах. При этом сами славяне не становились причиной исчезновения какого-либо из их народов – этому способствовала (насильственная) ассимиляция, менявшая их идентичность. В одних случаях ассимиляция продолжалась долгое время и затрагивала большую или меньшую группу славянского народа, тогда как в иных случаях под влиянием сторонних центров власти формировался новый славянский народ. Правда, у него была новая идеология и система ценностей, и такой народ обладал своей, совершенно отличной от других, культурой, политическими ориентирами и характером.

Согласно российскому порталу kramola.info, с которым согласны и сербские сторонники автохтонизма, самым ранним примером ассимиляции большой части славянского населения является процесс, протекавший на территории современной Греции, то есть на Пелопоннесе. Ассимиляция завершилась в 11 веке, и только на севере этого региона славянам удалось сохранить свою идентичность. Вероятно, наиболее драматично ситуация сложилась в Эгейской Македонии. Согласно турецкой переписи населения от 1904 года, сербы составляли 85 % от населения Эгейской Македонии (896 494). Но уже следующая, греческая, перепись 1912 года принесла данные о том, что в этом регионе проживает 326 426 православных и 41 тысяча исламизированных сербов вместе с 295 тысячами турок, 234 тысячами греков, 60 тысячами евреев, 50 тысячами православных валахов, плюс 25 302 цыган и 15 108 албанцев. Согласно следующей переписи, которую в 1920 году провела Греция, сербов было 500 тысяч, а в 1949 году – 195 395. Сегодня в Эгейской Македонии сербов нет, но есть греки, которые говорят на славянском языке (их десять тысяч).

Другой пример полной ассимиляции – «поглощение» немцами многочисленных племен полабских славян, которые с 12 века оказались под властью немцев (светской и церковной). В результате этой ассимиляции славяне на востоке современной Германии просто исчезли. И только лужицкие сербы, которые жили вдали от больших торговых путей в густых и неприступных лесах, сумели сохранить себя (сегодня их около 46 тысяч). Такая же судьба постигла славян в Восточных Альпах: там их территория сократилась на две трети.

Этноцид в Румынии

Особенно ощутимым было исчезновение (этноцид) славян, в основном сербов и русских, на территории современной Трансильвании, Валахии и Молдавии. Римско-католическая церковь занялась там социальной инженерией: в рамках так называемой Арделянской школы (ею руководили иезуиты) была создана идеология «румынизма». Согласно ей, жители этих трех провинций, когда-то даже образовывавших самостоятельное государство – Дунайское княжество, являются потомками граждан Римской империи. Для них был создан соответствующий романский язык, в котором сначала было до 50 % славянских слов, а потом, после разных кампаний по «борьбе за чистоту румынского языка», осталось не более 25 %. Поэтому и название их государства (в переводе) больше походит на шутку, чем на этническую реальность: Румыния – государство римских воинов! Сегодня в эту ложь верят миллионы, а вот то, что народ этого государства – ассимилированные славяне, понимают только самые знающие.

Прямая романизация населения на территории современной Румынии началась с народного образования – прежде всего, в Трансильвании под контролем Габсбургов. Начались переговоры об унии православной епархии с Римско-католической церковью, а затем романизация осуществлялась в рамках всеобщего школьного образования. Позже греко-католические учителя распространяли в Трансильвании идеи румынского национализма, а после освобождения Валахии и Молдавии от османов эти учителя продолжили ту же работу на литературном поприще. Идеи румынского национализма распространяли образованные люди, которые, что парадоксально, в большинстве своем были иностранцами по происхождению. Их поддерживала Габсбургская империя, а затем и Французская. На народное сознание они воздействовали с помощью просвещения, школьного образования, печати и литературы.

Сначала иезуит Ладислав Барняи от имени Римско-католической церкви провел переговоры об унии Рима с митрополитом трансильванского Белграда (Алба-Юлия) Теофилом Серемием (митрополит в 1692-1697 годах), который был готов нарушить единство православной церкви. Митрополит Теофил созвал Собор Митрополии в 1697 году, чтобы согласиться на унию с Римом. После его смерти новый кандидат на место митрополита Атанасий Ангел, прибыв в Царьград для рукоположения, был вынужден поклясться, что не согласится на унию с Римом. Атанасий Ангел был сыном православного священника из Бобяйны. Однако после приезда в Алба-Юлия оказалось, что клятва для нового митрополита ничего не значит. Благоприятные условия для заключения унии сложились, когда все иерархи империи Габсбургов во главе с Атанасием Ангелом (умер в 1713 году) официально согласились на унию с Римом на новом соборе в Алба-Юлия в 1698 году. Потом, в 1700 году, унию с Римом на соборе утвердили остальные православные иерархи Трансильвании. Все сохранившиеся документы с этого собора написаны на славянском языке (сегодня румыны скрывают этот факт, называя славянский язык «древнерумынским»). Правда, есть и такие ученые, как, например, Илия Барбулеску, которые называют этот период истории Румынии «славянским». Но иезуиты с униатами открыли образовательное учреждение для распространения собственной идеологии. Позднее эта школа получила название Арделянской. Именно ее ученики создали движение Арделянской школы, благодаря которому в 1791 году появилась политическая петиция романизированных валахов Трансильвании. В петиции высказывалось требование объединить валашскую, трансильванскую и молдавскую нации на идеологической основе революционной Франции. Тогда впервые было высказано политическое требование объединить народы, которые сегодня представляют собой румынскую политическую нацию. Участники движения Арделянской школы стали настоящими создателями румынского языка и румынского национализма и разрушителями славянского наследия в этих землях. Унию как метод Римско-католической церкви для обращения православных в католицизм, к сожалению, ни сербы, ни русские так до конца не изучили и не сделали нужных выводов.

Трагичной была судьба славян, прежде всего сербов и русских, и в Молдавии. Известно, что Молдавию основал воевода Драгош. Вторым правителем Молдавии был воевода Богдан, который отстоял независимость Молдавии в борьбе с уграми. В 1512 году русский (сейчас белорус) Франциск Скорина побывал в Молдавии у царицы Елены Бранкович, которая дала ему денег на борьбу с унией и римскими католиками. Румын Илия Барбулеску, который, правда, был и нашим академиком в межвоенный период, утверждал, что до 17 века в Молдавии проживали преимущественно сербы, и существовала авторитетная богословская школа. В нее приезжали богословы даже из Прибалтики и современной Западной Украины (из Львова), чтобы «изучать сербский язык и церковное пение». Мы не говорим уже о том, что Валахия и Молдавия входили в состав Сербской православной церкви (Охридское архиепископство, а потом Печская патриархия), в этой церкви рукополагались священники, и именно Сербская православная церковь создавала множество рукописных книг, использовавшихся в литургии и образовании! Румынская церковь стала самостоятельной, как и так называемая Македонская православная церковь, по решению государства и только тогда, когда перешла в ведение Константинопольской патриархии в 1924 году по томосу, даровавшему ей статус автокефальной. Конечно, новая автокефальная церковь перешла на латиницу и румынский язык, а также Григорианский календарь.

Начавшаяся в 15 веке дискриминация славян, прежде всего сербов и болгар, которые оказались под властью османов, привела к их исламизации. Официальный Стамбул превратил ее в государственную политику и остался ей верен до последнего дня. Сегодня, по турецким данным, в самой Турецкой Республике проживает около десяти миллионов сербов, принявших ислам, и два миллиона таких же болгар. Их количество в Албании, Македонии, Сербии и Боснии и Герцеговине только предстоит узнать. Основным последствием исламизации сербов в Боснии и Герцеговине стало появление боснийцев, которые таким образом «выпали» из сербской нации, сохранив при этом очень слабую славянскую идентичность. Их культурный и политический образец пронизан исламом и приверженностью ко всему турецкому, поэтому они не ощущают своей принадлежности к славянским народам. Ту же позицию занимают и сербы-мусульмане, мусульмане региона Рашка, а также торбеши в Македонии и помаки в Болгарии. Все они скорее противники народа, из которого вышли, нежели его союзники.

Австро-венгерская германизация

Австро-Венгерская монархия проводила политику германизации, хотя немцы составляли только 25 % населения, а разные славянские народы – 60 %. Ассимиляция велась разными способами: с помощью школ, церковной унии и системы законодательства, по которому, например, православные не могли стать офицерами без принятия римско-католической веры. Разумеется, Вена взяла на вооружение и идеологию, которая помогала германизации. Отсюда, например, псевдонаучные теории о том, что древние чехи были немцами, которые ассимилировались со славянами, а словенцы были «древними немцами», которые должны вернуться к своим корням. Австро-Венгрия достигла больших успехов в ассимиляции сербов в Трансильвании, которых склонила, повысив налоги в 18 раз, к мадяризации, а в светской Хорватии, Славонии и Далмации сформировала из сербов-униатов и католиков новую хорватскую нацию, которая стала «ударным кулаком» Ватикана и Вены против православных сербов. Об идеологии хорватов-усташей и их ненависти к сербам и русским даже не стоит и говорить.

Венгры захватили исконно славянские земли сербов, русинов и словаков, которые вскоре ассимилировались. Основным методом ассимиляции в Венгрии было навязывание венгерского языка. Лучше всего структуру венгерской нации иллюстрирует происхождение известнейшего венгерского поэта и национального лидера Шандора Петёфи (Александр Петрович) – он по отцу был сербом, а по матери – словаком. В Венгрии до сих пор остались греко-католики (православные сербы и русины), правда, только в литургическом смысле, поскольку они забыли свой родной язык.

Ситуация не улучшилась и в 20 веке. За время Второй мировой войны процесс ассимиляции славянского населения Европы обрел просто угрожающий характер. Третий рейх хотел «наконец-то решить чешский вопрос», то есть германизировать всех западных славян. Продвигалась идеология, согласно которой чехи – это «немцы, которые говорят на славянском языке». Схожие планы немцы строили относительно поляков, словаков, словенцев, русских, сербов и других народов. Гитлер собирался затопить Москву и на ее месте устроить озеро, а всех русских выслать в Сибирь. Павелич с помощью геноцида решал сербский вопрос на территории Независимого государства Хорватии, тогда как сама Сербия была разделена и отдана на откуп разным оккупантам.

С конца Второй мировой войны велась албанизация Косово и Метохии, и начался этот проект с того, что из фамилий выбрасывались две последние буквы («ич»), поскольку такие имена были явно славянского происхождения. Первыми под удар попали сербы-мусульмане, а потом православных сербов стали преследовать и убивать. Лучший пример албанизации Косово и Метохии – сербская община Рафчана (Ораховац и окрестности). Ее полная албанизация не завершена до сих пор, поскольку ее представители, хоть и связывают себя с национальной албанской идентичностью, своим родным языком считают сербский (правда, они называют его «рафчанским» и «нашим» языком). После «обретения» Косово независимости представители общины вытеснили и эту часть своей идентичности. По имеющимся данным, сегодня «государство» Косово ведет жесточайшую албанизацию оставшегося сербского населения.

О том, чтобы трагедия славян была еще больше, позаботились и они сами. Так, некоторые государства организовали даже процесс межславянской ассимиляции, который был успешным ввиду близости народов. Польша полонизировала русских в Белоруссии и Малороссии (сейчас Украина) и придумала идеологию украинства, которая привела к созданию новой славянской нации, состоящей в основном из этнических русских. В наше время ситуация приняла трагический оборот. Эстафету «дерусификации» Белоруссии и Украины потом принимали разные центры власти, в том числе Австро-Венгрия, немцы (нацисты и неонацисты), большевики, ЕС, США…

После Второй мировой войны и присоединения Подкарпатской Руси к Украине она ассимилировала русинов, и всем им без разбирательств в графу «Национальность» записали «украинец» и перевели школы на обучение на украинском языке. Так же, избрав политику жестокой ассимиляции оставшихся сербов, поступали хорваты, словенцы и черногорцы, точнее Республика Хорватия, Республика Словения и Республика Черногория после обретения ими независимости.

Современное состояние идентичности русских и сербов очень похожи. Сегодня национальная политика России копирует курс времен СССР так же, как Сербия копирует политику СФРЮ. Это приводит к искусственному созданию национальных меньшинств и проблем. Например, в России заявляют о существовании каких-то сибиряков, казаков и так далее, а в Сербии – «воеводинцев» и румын.

Распад СССР и СФРЮ снова не только вверг русских и сербов в кризис идентичности, но и лишил их естественной защиты. Представители других народов, защищенные национальными государствами и националистической идеологией, называли сербов и русских главным злом человечества и беспрепятственно преследовали, выселяли, грабили и отнимали территории, на которых они проживали. После распада СССР в 1989 году (так в оригинале – прим. перев.) русских в Российской Федерации насчитывалось 119 миллионов, на Украине к русскому народу себя причисляли 11,4 миллиона (22 % населения), в Казахстане – три миллиона (37,8 %), в Узбекистане 1,7 миллионов (восемь процентов), в Белоруссии – 1,4 миллиона (13,2 %), в Киргизии – 917 тысяч (или 21,5 %), в Литве – 905,5 тысяч (37,6 %), в Молдавии – 562 тысячи (13 %), в Эстонии – 475 тысяч (30 %), в Азербайджане – 393 тысяч (5,5 %), в Таджикистане – 389 тысяч (7,6 %), в Грузии – 342 тысяч (6,3 %), в Латвии – 344,5 тысячи (9,3 %), в Туркмении – 334 тысячи (9,4 %), в Армении – 51,5 тысячи (1,5 %). Все русские, которые остались за пределами России, подверглись гонениям и ограничению национальных прав. Причем в некоторых новых государствах, появившихся на постсоветском пространстве, например, на Украине, эта политика продолжается, и права русских по-прежнему ограничиваются (речь идет о праве на язык, образование, СМИ и так далее). В такой же ситуации оказались этнические сербы на пространстве бывшей Югославии. Добавим только, что в дальнем зарубежье проживает 1,4 миллиона русских, и большинство из них – в США (миллион).

Отсутствие политики в сфере национального вопроса грозит тем, что фрагментация славянских народов, в первую очередь русских и сербов, продолжится. Однако этот процесс не обойдет и славянские народы, проживающие в Европейском Союзе. Под влиянием Брюсселя, например, популяризируются «смешанные браки», хотя для государств, руководство которых заботится о национальной идентичности и национальной интеграции, подобные браки нежелательны, поскольку приводят к национальной ассимиляции. В Израиле, например, работает государственная программа, в рамках которой евреям рассказывают об опасности смешанных браков. Но в России и Сербии СМИ подобные браки популяризируют.

История доказывает, что основными факторами этнической консолидации славянского населения на протяжении веков были язык и культура, а также внутренняя государственная политика. Утрата лингвистических и культурных особенностей (а именно в этом смысл дробления сербского и русского языка, замена кириллицы на латиницу и так далее) всегда приводила к скорой ассимиляции славян с чуждыми им народами.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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