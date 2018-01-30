The Epoch Times: Тренд сезона. Группы зажиточных китайцев едут в Россию и страны СНГ за женами!

Статьи в российских СМИ о том, что «в России не хватает женихов, и китайские мужчины едут к нам за женами» вызвали бурное обсуждение. По сообщению радио «Свободная Азия», 5 января российская газета «Московский Комсомолец» опубликовала статью о том, как брачные агентства организуют туры для китайских мужчин, которые приезжают в Россию в поисках второй половинки. Требования к холостякам из КНР следующие: обеспеченный, неженатый и успешный.

Нынешние сообщения ссылаются на давние и утверждают, что вышеописанный феномен появился в 2016 году. Тогда основательница брачного агентства по имени Елена организовала специальный транснациональный брачный тур, привезя в Россию восемь китайцев для встречи с 25 русскими девушками со всех уголков страны. Младшему из гостей было 25, старшему – 46, и все они, неженатые, обеспеченные и успешные, приехали из Пекина, Шанхая, Шэньчжэня и Гонконга. В итоге сложилось пять пар: трое мужчин нашли свое счастье с девушками из Хабаровска, остальные – с девушками из других регионов.

Однако последующие результаты показывают, что далеко не все пары успешно вступили в брак. Так русская девушка по имени Маша, пообщавшись с женихом из Поднебесной какое-то время, в конечном счете отказалась выйти за него замуж. Она прокомментировала это так: «Общаясь со мной, он был вежлив, уважал меня, но кроме культурных различий важно еще и то, что, как я думаю, он видел во мне только красивую куклу, языковой барьер также мешал нам углубить общение».

Это сообщение также вызвало волну обсуждения среди российских и китайских интернет-пользователей. Так один пользователь из КНР выразил непонимание: «Все равно не верю, обеспеченных, успешных холостяков в Китае с руками отрывают, как они могут оставаться холостяками?». Другой высказался следующим образом: «Мужчина в Китае с хорошим материальным положением – и вдруг холостяк, которому нужно ехать за женой в Россию? Что за диво…». Были и те, кто поверил. Они считают, что дело в красоте русских девушек.

Пока в России активно муссируют тему «нехватки мужчин», «кризис холостяков» в материковом Китае уже давно является горячей темой для обсуждения. Как показывают данные Национального бюро статистики КНР за 2015 год, соотношение незамужних мужчин и женщин, родившихся после 1980-го года – 136:100, родившихся после 1970-го – 206:100. Таким образом, в Китае существует серьезный дисбаланс между численностью мужчин и женщин.

За прошедшие 20 лет Китай превратился в страну с самым сильным гендерным дисбалансом в мире, который и привел к «кризису холостяков». Тем не менее большая часть одиноких мужчин в Китае – жители деревень, в некоторых бедных горных районах появляются даже деревни холостяков, жители которых, естественно, не могут поехать за женой в Россию.

Российские пользователи также в большинстве своем не высоко оценивают «организованное замужество». Так один из них не признает, что в России «мало мужчин и много женщин», указывая на то, что так было после Второй мировой войны, а сейчас число людей моложе 30 в целом не меняется. Были и другие комментарии: «Мужчин в России ничуть не мало, а вот обеспеченных и успешных действительно недостаточно».

Источник: ИНОСМИ.РУ

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