ABC.es. Когда вратарь становится легендой

В то время как игра многих современных вратарей вызывает споры, в России все чаще вспоминают Льва Яшина.

Образ Льва Яшина встречается повсюду: в настенных граффити, на плакатах, в метро. Забыв о знаменитых бомбардирах, талантливых центральных нападающих или железобетонных защитниках, российские болельщики предаются воспоминаниям о футбольном герое прошлого века: вратаре, но не об обычном страже ворот. Для многих он лучший вратарь в истории.

Яшин родился в 1929 году в простой московской рабочей семье. Ему было двенадцать лет, когда в 1941 году из-за наступления немецких войск на Москву он вместе со своими родителями и братьями вынужден был переехать на жительство в другой район на юго-востоке страны. Семья Яшиных обосновалась в Ульяновске, расположенном лишь в нескольких километрах от Самары, города, принимающего Мундиаль в эти дни.

Несмотря на войну, Яшин оставался верным спорту. В молодости одновременно с работой на военном заводе, он проводил свободное время, играя в качестве хоккейного и футбольного вратаря. Но в конце концов именно зеленое поле его привлекло к себе окончательно.

«Вратарями не становятся, а рождаются», – утверждает в интервью газете ABC итальянский писатель Марио Алессандро Курлетто (Mario Alessandro Curletto), автор книги «Яшин. Жизнь вратаря». Курлетто уверяет, что вратарь Яшин был не просто обычным спортсменом, но и полноценным представителем своей страны за ее границами, хотя кое-кто и упрекал его за преданность советскому режиму: «Это был посол и символ Советского Союза за рубежом. И действительно в постсоветское время Яшина стали обвинять в том, что он состоял в коммунистической партии». Московский голкипер получил прозвище «Черный паук», поскольку всегда использовал темную форму, чтобы не привлекать внимание своих противников, появиться перед ними в самый нужный момент и нейтрализовать наносимые ими удары по воротам.

Футбол, в который играли в СССР, сильно отличался от европейского, в ходе сражений с которым Яшин завоевал себе известность. Как указывает Курлетто, в своей книге «Футбол и власть в СССР при Сталине», победа в матчах подсчитывалась по совершенным ошибкам, реализованным передачам и другим факторам, не имеющим отношения к голам, вследствие чего победителем чемпионата часто оказывался не тот, кто забивал больше голов. Это приводило к тому, что болельщики создавали свою собственную, «подпольную», лигу, в которой учитывались попадание в створ ворот и провозглашался свой, теневой, чемпион.

Футбол живет цифрами, и Яшин может похвастаться результатами, которым позавидовали бы лучшие в истории вратари. Он сыграл 326 игр как профессионал, из которых в 270 сумел сохранить в неприкосновенности сетку своих ворот. Помимо этой впечатляющей статистики, среди успехов Яшина, возглавлявшего советскую сборную, следует упомянуть победу его команды на Олимпийских играх в Мельбурне в 1956 году и выигрыш Кубка европейских наций в 1960 году после победы над Югославией. По итогам этого турнира советский голкипер, пропустивший всего два мяча в свои ворота, был назван лучшим вратарем чемпионата. Репутация московского вратаря была такова, что ходили слухи о том, что когда кто-нибудь осмеливался забить мяч в его ворота, то он подходил к Яшину и извинялся перед ним.

Лучший вратарь XX века, получивший это звание от ФИФА, Яшин всю свою карьеру провел в команде московского «Динамо », клубе, основанном вооруженными силами советского МВД. Престиж Яшина был огромен. Когда легендарный вратарь сложил свои перчатки в 1971 году, был организован прощальный матч между сборной СССР и командой знаменитых мировых футболистов, таких как Пеле (Pelé), Беккенбауэр (Beckenbauer ) и Эусебио (Eusébio). Кроме того, на чемпионатах мира по футболу с 1994 по 2010 годы приз лучшего вратаря турниров носил имя легендарного голкипера московского «Динамо», которого сегодня все снова вспоминают.

Источник: ИНОСМИ.РУ

Мнение автора не всегда совпадает с позицией редакции.