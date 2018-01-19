Le Поинт: Собчак бросает вызов Путину или это просто идеальный кандидат для Кремля?

«Русская Пэрис Хилтон», дочь бывшего наставника главы государства, баллотируется в президенты. Идеальный кандидат для Кремля?

Она внимательно выслушивает одного за другим. Иногда она сочувственно кивает, потом складывает документы и говорит: «Я обещаю вам сделать все возможное и поговорить о вашем случае». Сегодня утром 36-летняя Ксения Собчак проводит свою кампанию в Ростове-на-Дону. В тесном и душном кабинете она собирает жалобы жителей. Одна женщина рыдает, говоря о своем сыне, который попал в тюрьму после демонстрации. Другая – обвиняет власти в разрушении ее дома. «У нас есть юристы, они вам помогут. Будьте сильными», – говорит она.

Общение продолжается. В кабинете невыносимо жарко. Ксения Собчак бледнеет и замолкает. Внезапно она встает. Помощник протягивает ей руку, берет ее телефон, сумочку и провожает ее до туалета. Она измучена. «Я думала, что упаду в обморок», – говорит она позже, сидя в черном «Мерседесе». «Я только вернулась из Лондона. Все эти поездки, это очень тяжело физически».

Блондинка в «кондитерской»

Это очень некстати, потому что блондинка в ярких очках, до нынешнего времени являющаяся политической журналисткой, бросает серьезный вызов, став главным противником Владимира Путина на президентских выборах 18 марта. Собчак решительно выступает против коррупции, несправедливости и правления бывшего офицера КГБ, находящегося у власти дольше, чем Леонид Брежнев.

Забавный выбор? Скорее всего. Во-первых, потому что Ксения, получившая прозвище «русская Пэрис Хилтон», уже давно эпатирует публику. В самом начале своего пути она была ведущей реалити-шоу Дом –2, где пары «строили свою любовь», и «Блондинка в шоколаде», где она выходит из бассейна, в сопровождении четырех телохранителей в стрингах. Она снимается обнаженной для Playboy. Во время фотосессии она позирует с 500 трусиками в сумочке. Она выпускает книгу под названием «Как выйти замуж за миллионера». Она позволяет снимать себя в ресторанах, пьяная, в похотливых позах, повиснув на шее своих воздыхателей. Она зарабатывает 2,8 миллиона долларов в год и имеет статус звезды. «Я была в кондитерском магазине и съела все сладости», – скажет она потом.

Собчак – странная кандидатура еще и из-за своей родословной. Ксения – дочь бывшего наставника Путина, Анатолия Собчака, мэра Санкт-Петербурга. В то время Путин занимал должность его помощника, и они хорошо ладили. «Мы были совершенно разными, но мы много говорили. Он был моим другом», – говорил будущий президент. Более того, Путин пришел на помощь Собчаку во время событий 1996 года. Тогда Собчак проиграл выборы на пост губернатора Санкт-Петербурга. Ему грозило тюремное заключение по делу о коррупции. Путин решает отправить его на частном самолете в Финляндию, а затем во Францию. В течение полутора лет он будет заботиться о жене и дочери своего бывшего босса. В феврале 2000 года Собчак умер от сердечного приступа. Путин был на похоронах вместе с вдовой и Ксенией. Он плакал у гроба.

И вот неожиданно Ксения выступает против Путина! Девчонка, с которой Путин постоянно пересекался, когда работал с ее отцом. Ксения всегда присутствовала при его визитах. Она видела, как он пил чай с отцом на кухне, запирался с ним в кабинете. Она помнит, что он был на ее крестинах, когда ей было 12 лет. Потом были двухнедельные каникулы в Финляндии или Турции, где их семьи отдыхали вместе. Ксения мило общалась с Марией и Екатериной, двумя дочерьми Путина. Ксения редко делится этими воспоминаниями: «Нет, Путин – не мой крестный отец. Нет, он никогда не угощал меня мороженым. Нет, я никогда не сидела у него на коленях», – отвечает она тем, кто издевается над ее близостью к Путину.

Меры предосторожности

Тем не менее, Ксения принимает меры предосторожности. В июле 2017 года, когда она приняла решение бороться за высший пост, она консультируется со своим доверенным лицом, Алексеем Венедиктовым, редактором независимого радио «Эхо Москвы». «Как ты думаешь, как отреагирует Путин?», – спрашивает она его. Журналист выражает свои сомнения. Она снова обращается к нему с вопросом: «Что ты будешь делать после выборов, когда тебя начнут повсюду травить?»

Ксения не сдается и прощупывает почву. В начале сентября она воспользовалась съемками документального фильма о своем отце в Кремле, чтобы пообщаться с Путиным после интервью. «Владимир Владимирович, я намерена участвовать в выборах». На данный момент существуют две противоположные версии их разговора. По словам Ксении, президент сказал банальную фразу: «Каждый сам принимает решения, но должен брать на себя ответственность за них». «Он был недоволен, это очевидно», – говорит она. Однако близкие Ксении говорят другое: «Ты меня критикуешь, мне все равно, но не трогай мою семью», – якобы предупредил Путин. Другими словами, ни слова о частной жизни президента, его дочерях и зятьях, один из которых очень быстро стал членом клуба миллионеров. Также существует табу и на разговоры о его предполагаемых двух малолетних сыновьях.

Для Кремля она идеальный кандидат: она подстегивает Путина и нейтрализует Алексея Навального

С уверенностью можно сказать, что Путин знал о намерениях Собчак. Сергей Кириенко, бывший премьер-министр Бориса Ельцина и заместитель главы администрации президента по политическим вопросам, даже настаивал на таком сценарии. В течение нескольких месяцев именно он занимается поисками «разумного» оппонента, способного избежать бойкотирования выборов, убить в зародыше любое протестное движение и легитимизировать переизбрание Путина. «Он обратился к семи крупным консалтинговым компаниям, и все они предложили Собчак», – говорит источник, знакомый с ситуацией. Кириенко, известный своими скорее либеральными позициями, сразу же поддержал эту идею и рассказал об этом Путину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и заместитель главы администрации Алексей Громов, отвечающие за СМИ, проявили недовольство: «Это превратится в фарс». Но Путин дал добро.

Имя Ксении попадает в СМИ, по мнению которых она является марионеткой Кремля. «Ксюша – талантливый человек», – говорит Песков, на следующий день после объявления ее кандидатуры. «Они контролируют ее, несмотря на то, что она считает себя независимой», – говорит политолог Валери Соловей. Ее друзья в замешательстве. Среди них Михаил Зыгарь, главный редактор оппозиционного канала «Дождь». Он пытается отговорить ее от этого шага. Напрасно. «Для Кремля она идеальный кандидат, она подстегивает Путина и нейтрализует Алексея Навального», – говорит он.

41-летний Навальный – главный раздражитель режима, которого не допустили к выборам, стал героем части молодежи. Его регулярно арестовывали, осуждали, он подвергался нападениям, и его брат томится в тюрьме. Он единственный кто предъявляет факты неограниченной коррупции ближайшего окружения Путина. В день, когда он узнает о решении Собчак, Навальный участвует в политической программе на канале «Дождь» и ведет ее – Ксения Собчак. «Пока вы отдыхаете на Бали или в других местах, я езжу по стране, и уже открыл 44 штаб-квартиры», – говорит он. Затем он цепляется за неправильно названную Ксенией фамилию одного экономиста: «Итак, как вы это произносите?» Между ними начинается перепалка. «Я его очень люблю, но он должен побороть свое эго», – говорит она.

Навальный призывает бойкотировать выборы. Он мечет гром и молнии, потому что некоторые из его сторонников предают его. «В Ростове-на-Дону треть из них присоединились к Ксении», – признается Антон Приходько, бывший сторонник Навального. То же самое наблюдается и в штаб-квартире кандидата в Москве. Многие из добровольцев должны отбросить все свои сомнения. «Оставшись без Навального, мы были в отчаянии», – признается Марина Литвинович. «Мы должны воспользоваться возможностью выразиться», – говорит Виталий Шкляров, ее сосед по офису, вернувшийся из США после того, как он поработал советником предвыборной команды демократа Берни Сандерса. Как и другие, он колебался: «Я попросил Ксению дать мне две недели на раздумья, а затем я услышал ее выступления и это меня успокоило».

«Диктатор»

Свое боевое крещение Ксения начинает сразу с тяжелой артиллерии. Она называет Путина «диктатором» и представляет радикальную программу из 123-х пунктов: создание парламентской республики, гомосексуальный брак, сокращение военных расходов, упразднение Министерства культуры, новый референдум в Крыму. Ее первоочередная задача? Воспользоваться доступом к федеральному телевидению. Это рискованное предприятие. Во время своего первого появления на политическом шоу на канале «Россия 1» с ней обошлись особым образом. «Спасибо, что вы помочились и показали свою задницу на моем шоу», – сказал ведущий Владимир Соловьев. «Я знала, что иду в гости к Дарту Вейдеру», – ответила с улыбкой Собчак.

Она высказывает всю правду, ту, которую она носит в себе после окончания своего гламурного периода. Ее карьера оппозиционера началась зимой 2011 года. Однажды холодным декабрьским днем она поднимается на трибуну перед 80-тысячной толпой в Москве, чтобы осудить мошенничество на парламентских выборах. Ее освистывают. Лидеры оппозиции оскорблены: «Что здесь делает, эта потаскуха?» Но она подходит к микрофону: «Меня зовут Ксения Собчак, и мне есть, что терять. Но я здесь!», – говорит она. «Я не разделяю ее идей, но на этот раз я испытал уважение», – заявил Константин Крылов, журналист и националист, тоже выступавший с трибуны.

Путин ей этого не прощает. Шесть месяцев спустя восемь человек в масках появляются рано утром в ее квартире. Сеанс унижения длится семь часов. Они сопровождают ее в туалет, читают вслух ее старые любовные письма в присутствии ее нынешнего бойфренда Ильи Яшина, одного из лидеров оппозиции. Потом они уходят, забрав с собой ее сбережения: 1,4 миллиона евро. При этом государственные каналы разрывают с ней контракты. Ксения начинает свои блуждания в одиночестве. «Они недооценивают меня», – говорит она. «Она не пасует перед властью», – говорит ее мать Людмила Нарусова, занимающая должность сенатора, подаренную ей Путиным. «Как и ее отец, она защищает свои убеждения до конца», – продолжает она. Анатолий Собчак, бывший профессор права и соавтор конституции страны, вдохновляет ее дочь. «Я не хочу, чтобы его наследие было связано с наследием Путина, потому что отец был демократом», – говорит Ксения.

«Дополнительный заработок»

«Мерседес» везет Ксению на место ее следующей встречи в Ростове. Ксения пишет в своем мобильном, ее лучшем электоральном оружии. Каждый день она обращается к 5 миллионам ее последователей, перемежая обращения рекламными вставками. «Я целую неделю не делала эпиляцию, и это здорово!», – пишет она, чтобы расхвалить достоинства одного института красоты. В комментарии к мебельному магазину, где она лежит на диване, Ксения пишет: «Редко можно полежать на таком роскошном диване». Этот «дополнительный заработок», приносит ей 5 000 долларов в месяц, не считая гонораров за выездные выступления. Так, через две недели она отправляется в Молдову для проведения семинара. Цена за билет –150 евро. Тема: «Как добиться успеха с нуля?» Довольно сомнительная затея посереди предвыборной кампании. «Это в последний раз», – обещает она.

Остальное свободное время она хочет посвятить своему мужу, актеру Максиму Виторгану. И их сыну Платону, родившемуся год назад, который слишком часто оставался под присмотром своей бабушки. «Это для него я сражаюсь, он не пойдет в британскую школу, но вырастет в достойной стране», – заявила Ксения, выйдя из своей машины. В тот вечер, в полупустом зале, она восстанавливает свой боевой дух. «Речь идет не о том, чтобы голосовать за меня, а проголосовать против власти, которая принимает нас за идиотов!» В предпоследнем ряду две студентки переглядываются друг с другом. Одна из них говорит: «Она здесь из-за своей карьеры». Путин может спать спокойно…

Источник: ИНОСМИ.РУ

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