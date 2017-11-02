Helsingin Sanomat: В поисках вечной молодости

Нобелевский лауреат Элизабет Блэкберн (Elizabeth Blackburn) утверждает, что можно предотвратить появление признаков старения, следуя ее советам: ешьте, пейте и двигайтесь так, если хотите прожить долгую и здоровую жизнь.

«Ответ можно найти в шнурках для ботинок»

Если вы понимаете, что такое шнурки, то поймете и всю эту историю с генами и теломерами. Поймете, как ваш собственный выбор может повлиять на ваши гены, а через них — на здоровье, будущее и даже на ваш внешний вид.

Такие обещания дает лауреат Нобелевской премии Элизабет Блэкберн. Вместе со своими коллегами она была удостоена Нобелевской премии в области медицины в 2009 году. Ее исследование было посвящено воздействию теломер и теломеразы на процесс старения.

«Открытия имеют огромное значение для клеточной биологии», — говорит главный врач хельсинкского госпиталя SPR Veripalvelu Матти Корхонен (Matti Korhonen).

Понимание того, как работают теломеры, помогло не только в вопросах, связанных со старением, но и при изучении поведения раковых клеток.

«Нобелевская премия присуждена заслуженно», – говорит Корхонен. Сам он изучал теломеры, находящиеся в стволовых клетках, выделенных из костного мозга.

Блэкберн утверждает, что процесс старения зависит от теломер, этот процесс можно ускорить и затормозить

В некоторых случаях внутренние часы можно даже заставить идти вспять. Так Блэкберн утверждает в своей книге «Эффект теломер. Революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни» (The Telomere Effect. A Revolutionary Approach to Living Younger, Healthier, Longer). Книга написана в соавторстве с психологом Элиссой Эпель (Elissa Epel).

Действительно ли это так? Давайте выясним.

Давайте сначала разберемся в терминах.

Представим себе шнурки: на конце шнурков обычно находятся пластиковые наконечники. Они существуют для того, чтобы предохранить шнурки от изнашивания.

Подобные наконечники, или состоящие из цепочек молекул ДНК теломеры находятся в хромосомах каждой клетки человека.

«Теломеры закрывают собой концевые участки хромосом, удерживая внутри них генетическую информацию и защищая клетку от старения», — пишет Блэкберн.

Однако со временем теломеры все же становятся короче. Каждый раз при делении клеток теломеры укорачиваются. После многократного деления клеток теломеры становятся предельно короткими, клетки начинают стареть и, в конце концов, умирают. Так обычно и происходит, и чем длиннее теломеры, тем лучше.

Поэтому есть смысл заботиться о наконечниках шнурков.

Есть и еще один важный термин, теломераза.

Теломераза — особый фермент, который обслуживает теломеры. Он помогает вернуть теломерам ДНК, которая исчезает при делении клеток. Если в клетках достаточно теломеразы, теломеры находятся в хорошем состоянии. Если теломеразы слишком мало, теломеры быстро укорачиваются. Тогда клетки перестают делиться и начинают стареть.

О теломеразе нужно сразу предупредить: употреблять ее в качестве пищевой добавки смысла нет. Блэкберн предостерегает, что излишнее количество теломеразы может ускорить также и рост раковых клеток. Теломеразу рекламируют на зарубежных интернет-сайтах, часто ее стоимость доходит до сотен долларов за месячный курс.

Человек, выглядящий старым, обладает короткими теломерами

Блэкберн перечисляет внушительное количество исследований, в которых отмечена разница в длине теломер у людей. Вот три самых интересных из них:

1. У людей, которые выглядят старыми, — более короткие теломеры. В одном из экспериментов возраст человека пытались определить только на основании фотоснимка. Выяснилось, что у тех, кто выглядел старше своих лет, теломеры были короче, чем у их ровесников.

«Это не сенсация, ведь теломеры отвечают за старение кожи и седину волос», — говорит Блэкберн.

2. Риск сердечно-сосудистых заболеваний у обладателей коротких теломер — выше. В одном из исследований было установлено, что та треть населения, которая обладала самыми короткими теломерами, болела сердечно-сосудистыми заболеваниями на 40% чаще, чем та треть, у которой были самые длинные теломеры.

3. Короткие теломеры являются предвестниками ослабления умственных способностей в будущем. При обследовании группы здоровых 70-летних людей выяснилось, что чем длиннее были теломеры, тем лучше были результаты тестов у их обладателей.

Самыми интересными были результаты спустя семь лет. Показатели у всех участников группы спустя семь лет стали хуже, но самыми плохими они были у обладателей самых коротких теломер.

Эти примеры вводят в трепет. Поэтому необходимо немедленно узнать, как человек сам может повлиять на свои теломеры.

Три средства, с помощью которых вы можете позаботиться о своих теломерах и своем будущем здоровье.

На свои теломеры — другими словами, на фермент теломеразу — можно в какой-то степени повлиять самостоятельно.

Элизабет Блэкберн в своей книге много пишет о том, что надо делать для достижения хорошей жизни. Здесь мы изложим только краткие рекомендации, которые она дает на основании проведенных исследований.

1. Настроение: помогает медитация

Различные упражнения по медитации в некоторой степени способствуют выработке фермента теломеразы, который необходим теломерам. Например, в одном из исследований было установлено, что у тех, кто ежедневно занимался медитацией Киртан крийя, количество теломеразы увеличилось за два месяца на 43%. У контрольной группы, которая прослушивала успокаивающую музыку, количество теломеразы выросло только на 3,7%.

Подобные результаты Блэкберн отмечает и у тех, кто занимался медитативной практикой и оздоровительной гимнастикой цигун. Программа Mindfulness также препятствует укорачиванию теломер у людей, переболевших раком груди.

2. Физическое состояние — это очень важно

«Если Вы можете пройти в быстром темпе или пробежать трусцой три раза в неделю по 45 минут, то Вы в хорошем состоянии с точки зрения ваших теломер», — подводит итог Блэкберн в своей книге.

В одном из исследований, в котором приняла участие группа из 124 человек, выясняли, какой тип активности благоприятен с точки зрения теломер. В эксперименте участвовали здоровые мужчины, не занимающиеся спортом, в возрасте от 30 до 60 лет. Одна группа занималась бегом по 45 минут три раза в неделю. Вторая группа занималась в том же объеме интенсивными тренировками. Третья группа выполняла силовые упражнения. Четвертая группа не делала ничего.

Результаты были очевидными: активность теломеразы у бегунов и тех, кто занимался интенсивными тренировками, увеличилась в два раза. Силовые упражнения несильно повлияли на ее активность, хотя они дали другие положительные результаты.

Точный механизм еще не известен, но похоже, что именно движение, которое дает нагрузку системе кровообращения, оказывает воздействие на теломеры. Исследование показало, что независимо от вида физической деятельности активность теломер увеличивалась в большей степени у тех, чье физическое состояние было лучше.

3. Питание: жирные кислоты Омега-3 и все традиционные полезные продукты

А теперь — хорошая и плохая новость. Плохая новость — нет такого единственного продукта, который совершил бы чудо. Хорошая новость заключается в том, что человеку, беспокоящемуся о своих теломерах, не нужно изобретать ничего нового — почти все знакомые полезные продукты благотворно влияют и на теломеры.

Например, в одном из исследований доказывается, что жирные кислоты Омега-3, которые содержатся в рыбе, полезны для теломер. Чем больше было в крови содержания жирных кислот Омега-3, тем больше удлинялись теломеры.

Блэкберн дает перечень продуктов, полезных для теломер: волокна, овощи, орехи, бобовые, водоросли и жирные кислоты Омега-3, которые содержатся в жирной рыбе.

Короткие теломеры ассоциируются с красным мясом, белым хлебом, лимонадами, подслащенными соками, жирными продуктами и жирными кислотами Омега-6.

Однако надо отметить, что о роли продуктов речь шла опосредованно, она не присутствовала в цепочке причинно-следственной связи. Достоверно не было установлено, что длина теломер зависит от какого-то конкретного продукта. Для любителей кофе радостной новостью станет то, что в одном из исследований было установлено, что теломеры кофеманов длиннее, чем у любителей других напитков.

Умеренное употребление алкоголя также не оказывает влияния на теломеры. Только у тех, кто употребляет более четырех порций алкоголя в день, они короче.

Неужели все это — правда?

Местами книга Блэкберн кажется слишком хорошей для того, чтобы быть правдой: неужели действительно найден рецепт вечной молодости, или хотя бы более длительной молодости? Помимо медитации, физической нагрузки и питания Блэкберн рассматривает также влияние на длину теломер сна, химикатов, уровня доходов, социальных отношений и даже места, где вы спите.

В книге особо выделяются полезные советы. Блэкберн, например, много внимания уделяет сну и дает советы, как лучше заснуть. Но причинно-следственная связь остается для читателя неясной.

Теломеры у тех, кто спит менее семи часов, короче, чем у тех, кто спит больше семи часов. Но где здесь причина, а где — следствие?

Главврач Матти Корхонен считает, что эта книга — замечательная и может послужить популярным введением в мир здоровья. Попытка сделать сложные открытия в области изучения теломер доступными вызывает у него восхищение и в тоже время не оставлена без критики.

Критике он подверг, например, следующее: в книге есть много нелогичных переходов, в которых серьезные научные открытия становятся руководством для слабо аргументированных бытовых советов.

Он приводит такой пример: «В книге написано, что на основании исследований можно сказать, что стресс укорачивает теломеры. Но гораздо слабее обосновано, удлиняет ли их борьба со стрессом. Совершенно не обосновано, почему у человека, справившегося со стрессом, увеличилась продолжительность жизни. Произошло ли это по причине удлинения теломер, или по какой-то другой причине?» Необходимо новое исследование.

Гены оказывают самое большое влияние

Элизабет Блэкберн вовсе не утверждает в своей книге, что человек — кузнец своего теломерного счастья. Это все же написано в книге, хотя и мелким шрифтом и мимоходом. «Гены определяют, какой длины будут теломеры в момент рождения, как быстро они будут изнашиваться. Но, к счастью, никто не бессилен перед лицом генов — человек в некоторой степени может повлиять на длину и прочность своих теломер», — пишет Блэкберн в начале книги.

Таким образом, Блэкберн признает, что важнейшим фактором являются гены, а не действия человека. В дальнейшем к этому вопросу в книге не возвращаются.

В последнее время проведено много исследований, посвященных вопросу теломер. Прочитав книгу, Матти Корхонен сам удивился тому, как много найдено взаимосвязей между длиной теломер и таких факторов, как стресс, депрессия, физическая нагрузка, сон и питание.

«Когда я просмотрел список источников, я обратил внимание, что исследования были опубликованы в серьезных научных журналах, часть — в очень солидных изданиях».

Эта информация была новой для Корхонена, так как его собственные исследования никак не связаны с образом жизни, а являются только научным изучением клетки.

Не все объясняется только теломерами

Книга написана в занимательной форме, ничего плохого не будет, даже если мы будем следовать не очень обоснованным советам. Ведь советы такие знакомые: избегайте стресса, думайте позитивно, спите и двигайтесь в достаточной мере, ешьте здоровую пищу. Советы конкретные, есть даже готовые рецепты. Книга подходит тем, кто стремится к лучшей жизни. Корхонен хочет предостеречь от типичного для исследователя заблуждения. Если какая-то тема начинает сильно интересовать, всему находится подтверждение.

«После прочтения этой книги у непрофессионального читателя может возникнуть впечатление, что все связанное со здоровьем и старением зависит от теломер. Конечно же, это не так».

Самое интересное в книге — это сотни сносок на проведенные исследования. На их основании читатель легко может найти все источники в интернете.

Источник: ИНОСМИ.РУ

Мнение автора не всегда совпадает с позицией редакции.