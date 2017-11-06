Газета.ru: Политический труп. Почему политики самых разных взглядов объединились вокруг «тела Ленина»

Накануне 100-летия Октябрьской революции, спустя почти 94 года после смерти одного из ее главных организаторов Владимира Ульянова (Ленина), в России политики разного калибра и разных взглядов один за другим заговорили о необходимости предать земле «тело номер один». Может, действительно пора, раз налицо такой консенсус? К тому же Ленина в России, в отличие от Сталина, уже давно никто в народе не обожествляет.

Главным формальным толчком к размышлениям о деле и теле Ленина стало столетие Октябрьской революции. Сначала председатель Совфеда Валентина Матвиенко сказала, что когда-нибудь Ленина обязательно захоронят. По мнению Матвиенко, в будущем по этому поводу пройдет референдум, чтобы не вызывать недовольства в обществе.

Подхватила тему Ксения Собчак. В одном из своих интервью на вопрос журналиста о первых шагах в случае гипотетической победы на президентских выборах, кандидат «против всех» ответила: «Первый мой знаковый указ был бы связан с тем, что труп Ленина надо убрать с Красной площади… Я считаю, что то Средневековье, в которое мы проваливаемся сейчас, – это, в том числе, потому, что у нас в XXI веке на главной площади страны лежит труп человека. Независимо от того, какие у него были политические воззрения и кто как оценивает его вклад в историю нашего государства».

Спустя неделю Собчак неожиданно поддержал хорошо и давно знакомый с ней, но все-таки явно не близкий по взглядам политический деятель – глава Чечни Рамзан Кадыров.

«На труп Ленина глазеть не надо. Его нужно похоронить. Это будет разумно и человечно, но я считаю, что точку в этой дискуссии должен поставить президент Владимир Путин. Если решение будет принято в пользу захоронения, то это будет верным с исторической точки зрения решением», – заявил Кадыров. Видимо, для соблюдения «политического баланса» Кадыров также высказался в пользу захоронения имама Шамиля Хаджи-Мурата – его череп хранится в Санкт-Петербургском Музее антропологии и этнографии (бывшей Кунсткамере).

Кадырова стремглав поддержала депутат Наталья Поклонская. «Смотреть на труп в центре столицы – это по меньшей мере не гуманно и не по-человечески», – написала она в фейсбуке. А уж если Поклонская за что берется, как показала недавно ее свирепая борьба с «Матильдой», громкой огласки темы точно не избежать.

Кремль пока осторожно комментирует возможное погребение тела вождя революции. «Она (тема) не является темой повестки дня кремлевской администрации», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Однако говорить о захоронении Ленина сейчас действительно самое время.

Юбилей революции – раз. Политически безопасная тема – два. Коммунисты уже давно не те, какими они были пару-тройку президентских выборов назад – три.

Ну, назвал лидер КПРФ Геннадий Зюганов слова Собчак о теле Ленина «безобразием и хамством» – что с того? На реплику Рамзана Кадырова лидер КПРФ вообще не отреагировал.

Правда и то, что Ленина в России, в отличие от Сталина, уже давно никто в народе не обожествляет. Культ Ильича начали сворачивать при том же Сталине, а при Брежневе хотя вроде и возродили, но насаждали без фанатизма.

Пионерские и комсомольские значки с изображением Ленина ушли в прошлое вместе с пионерией и комсомолом.

Церковь (причем представители всех основных российских конфессий) тоже явно не будет возражать против перезахоронения Ильича.

То есть Ленин постепенно переходит в России в разряд реальных политических трупов. А раз так, – то можно подумать и о его физическом теле.

И убрать, наконец, из Кремля – из «сердца» считающей себя православной страны – глубоко антихристианскую по сути мумию вождя мирового пролетариата. Похоронить его по-человечески и по-христиански.

Общественное мнение тоже постепенно начинает склоняться в пользу такого варианта. В апреле 2017 года, к очередному дню рождению Ильича, ВЦИОМ провел опрос, в котором большая часть россиян (63%) была в основном согласна с необходимостью перезахоронить тело Ленина. При этом половина из них все же считает, что лучше подождать, пока людей, почитающих Ильича как некую политическую икону, практически не останется. И это вполне реальная перспектива. Еще каких-нибудь 35-40 лет назад сама постановка вопроса о похоронах Ленина выглядела кощунственной или даже совершенно невозможной – теперь эта тема достаточно спокойно обсуждается, в том числе представителями власти.

То, что большинство россиян выступает за перезахоронение вождя мирового пролетариата, но так, чтобы не обижать сограждан, думающих иначе – хороший признак.

Именно такой подход мог бы превратить похороны Ленина не в новый повод для раскола, которых у нас и так предостаточно, а в символ национального примирения. Стать важным жестом государственного гуманизма и деликатного расставания с прошлым. Понятно, что церемония перезахоронения должна быть подчеркнуто уважительной. Как бы кто ни относился к Ленину, это безусловно выдающийся политик, сыгравший огромную (воздержимся от оценок) роль в судьбе России. И в мире он остается одним из самых известных наших соотечественников.

При этом ста лет после революции, как мы видим, оказалось недостаточно для завершения дискуссии о его деятельности. Нынешняя российская власть явно против революций. Но при этом активно пользуется некоторыми инструментами, догмами и событиями порожденной революцией советской истории в своей политической практике.

Отдельного деликатного отношения заслуживает судьба Мавзолея. Он сам по себе стал важнейшим памятником советской эпохи и в целом российской истории. Без тела Ленина он мог бы стать музеем. Там же можно было бы оставить экспозицию, связанную с мумификацией Владимира Ульянова, включая восковую или цифровую копию человека, чье тело выставлено на всеобщий показ уже почти 94 года. Это уж точно не умалило бы роль вождя революции ни в глазах тех, для кого он кумир и герой, ни в глазах тех, кто считает его главным виновником катастрофы российской государственности.

Источник: Газета.ru

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