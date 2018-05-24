Die Welt. Украинские газопроводы могут оказаться вообще не востребованными

Видимо, и в будущем газ к нам поступит в том числе по территории Украины. Это дорого, но федеральное правительство хочет помочь Киеву стабилизировать экономику. Кроме того, оно опасается еще одного игрока, вмешавшегося в газовый конфликт.

В конфликте вокруг снабжения Западной Европы российским газом наметилось решение. После переговоров в Москве федерального министра экономики Петера Альтмайера (Peter Altmaier, ХДС) с российским министром энергетики Александром Новаком стороны в принципе достигли договоренности относительно гарантий для Украины по транспортировке газа через ее территорию на Запад. Но основной объем российского газа для Западной Европы все-таки пойдет по газопроводам «Северного потока».

Как заявил Альтмайер после переговоров с несколькими министрами российского правительства, он настроен оптимистически относительно того, что планируемый новый газопровод «Северный поток – 2» будет построен и при этом будут учтены «справедливые интересы безопасности Украины». Российский министр энергетики Новак в свою очередь подтвердил, что в вопросе газоснабжения «будет найдено решение».

То есть, российское правительство согласилось с тем, что часть газа для Запада и впредь будет прокачиваться по наземному газопроводу на Украине. Федеральное правительство всегда настаивало на подобной гарантии для Украины, которая получает значительные суммы от трансфера газа.

Украинские газопроводы в принципе больше не нужны

Во время встречи канцлера Ангелы Меркель (ХДС) с российским президентом Владимиром Путиным, намеченной на эту пятницу в Сочи, должна быть достигнута окончательная договоренность о поставках газа, которая позволит уладить сырьевой конфликт. Почти треть потребляемого в Европейском союзе (ЕС) газа поставляется Россией, это означает, что поставки ее газа имеют решающее значение для теплоснабжения Западной Европы и обеспечения сырьем ее химической промышленности.

Трансфер газа привел к некоторой напряженности в связи с тем, что в настоящее время планируется и частично даже начато строительство газопровода «Северный поток – 2». Новые трубы будут проложены параллельно «Северному потоку – 1» по дну Балтийского моря и выйдут на поверхность в Грайфсвальде (Мекленбург-Передняя Померания). Пропускная способность «Северного потока 2» составит 55 миллиардов кубических метров газа в год, что соответствует мощности уже имеющегося газопровода.

Даже существующие ныне подводные газопроводы загружены не полностью. А когда газопроводы «Северного потока» начнут качать газ в ЕС на полную мощность, наземные трубопроводы на Украине станут в принципе ненужными. Киев зарабатывает на трансфере газа около двух миллиардов долларов в год.

«Северный поток – 2» – более выгодная альтернатива

Федеральное правительство хочет способствовать стабилизации украинской экономики. Поэтому страна должна и в будущем иметь возможность располагать постоянными доходами от трансфера газа. Чем большие доходы будет получать Украина и чем успешнее будет развиваться ее экономика, тем менее восприимчивой страна станет к враждебным действиям России – таков расчет Берлина.

Принципиально федеральное правительство поддерживает реализацию «Северного потока – 2», потому что транспортировать газ по этому пути будет выгоднее, чем через Украину. Газодобыча в России постепенно перемещается на Север в виду того, что месторождения в Восточной Сибири все больше истощаются. Путь через Балтийское море в Германию в среднем на 1000 километров короче, если сравнивать его с газопроводами на Украине.

Соответственно дешевле и газ, прокаченный через «Северный поток». Поэтому, если Берлин решил, несмотря ни на что, настаивать на транспортировке газа через довольно изношенные украинские газопроводы и ради этого готов идти на риск возможных осложнений с Москвой, то это решение однозначно политически мотивировано.

Из-за поддержки Россией сепаратистов на восточноукраинском Донбассе и после аннексии Крыма политики хотят поставить заслон экспансионистским устремлениям Москвы. При этом они исходят из принципа: чем больше государственные доходы стран Восточной Европы, чем выше их экономический рост и соответственно уровень жизни, тем больше будет и сила их сопротивления России.

То, что Берлин так заботится об Украине, имеет еще одну причину, и она имеет отношение к Дональду Трампу. Он резко критиковал проект «Северный поток». Американскому президенту тесное сотрудничество ЕС и России как бельмо в глазу. Но это вообще, а если в частности, то американцы охотно бы продавали больше своего сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Пока из-за высокой цены СПГ не конкурентоспособен. Но чем мощнее и лучше будут российские трубопроводы, тем более дешевым станет газ из Сибири, и тогда у сжиженного газа из Америки вообще не будет никаких шансов.

Американцы получают свой СПГ из природного газа, полученного методом гидроразрыва, они сидят на огромных запасах, ведь сжижение и транспортировка газа через океан делает его весьма дорогим. Поэтому на американцев давит необходимость найти возможности для продажи своего сжиженного газа за пределами США.

По этой причине Трамп и борется с «Северным потоком – 2», где только может. Кроме того, США рассматривают себя как защитника Украины и поддерживают киевское правительство любыми средствами. «Если мы сейчас полностью сделаем ставку на Северный поток – 2 и отключим Украину, то велика опасность, что американцы объявят бойкот проекту и обложат его финансирование санкциями», – говорят в кругах немецкого правительства. А на такой риск там идти не хотят.

Альтмайер полетел домой через Украину

Еще не ясно, как гарантии Украине по поставкам газа будут выглядеть конкретно. То есть, еще предстоит договориться о том, сколько газа будет идти через Украину, чего может за это требовать Киев и как долго будут действовать соответствующие договоры. В настоящее время газопроводная система страны имеет мощность в 100 миллиардов кубометров газа в год. Но Киев должен настроиться на то, что в будущем для транспортировки российского газа будет задействована лишь часть этой мощности.

Детали соглашения Альмайер назвать не захотел, но скорее всего целый ряд пунктов уже точно обговорен. Неспроста федеральный министр экономики вдруг решил после окончания переговоров лететь домой через Киев, чтобы немедленно и лично проинформировать президента Украины Петра Порошенко о результатах встречи с представителями российского правительства.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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