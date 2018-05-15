Dagbladet: Сколько нужно спать, чтобы не умереть слишком рано?

Уставшие водители автотранспорта ежегодно погибают в ДТП, но это не единственная проблема. Если вы спите слишком мало, возрастает риск заболеть.

Это утверждает известный американский исследователь проблем сна Мэтью Уокер (Matthew Walker) в своей новой книге «Зачем мы спим».

Достаточная продолжительность сна – чудодейственное лекарство, продлевающее жизнь. Оно делает человека более креативным, улучшает память, позволяет оставаться стройным, снижает аппетит, защищает от рака и деменции, снижает риск диабета, инфаркта и инсульта.

Об этом говорят более 17 тысяч научных статей, пишет Уокер.

Американец считает, что все важнейшие причины болезней и смертей в промышленно развитых странах – такие как заболевания сердца, ожирение, диабет и рак – так или иначе вызваны недостатком сна.

И физические и психические заболевания

«Если вы спите слишком мало, это увеличивает риск возникновения массы заболеваний, как физических, так и психических. Тревожность, депрессия, диабет, сердечно-сосудистые заболевания – все они связаны с недостатком сна», – говорит Бьерн Бьорватн (Bjørn Bjorvatn), исследователь в SOVno (Норвежская служба исследований проблем сна) и профессор Бергенского университета. И продолжает:

«Важно, чтобы сон был у вас в приоритете. Это может быть непросто – бодрствовать нередко гораздо веселее. Но если вы будете спать слишком мало, это возымеет последствия».

Бьорватн только что прочитал книгу своего американского коллеги. По его словам, взаимосвязи, описываемые Уокером, известны благодаря уже проводившимся исследованиям, но, возможно, американский коллега заходит слишком далеко.

Ховард Каллестад (Håvard Kallestad), ученый из Норвежского технологического университета (NTNU) и психолог в Больнице Святого Улава, утверждает, что Мэтью Уокер – ведущий исследователь в области изучения проблем сна. Хотя его выводы могут показаться излишне драматичными, он пишет правильные вещи, подчеркивает Каллестад.

«Мы, люди, тратим на сон треть нашей жизни. И сон – по-прежнему нерешенная проблема с научной точки зрения», – говорит Каллестад, постоянно работающий над изучением проблем со сном у пациентов.

Вес растет

Риск получить то или иное заболевание при нехватке сна увеличивается, потому что человек может начать прибавлять в весе. Лишний вес увеличивает риск заболеть диабетом II типа, а также заработать сердечно-сосудистые заболевания.

«Если вы спите слишком мало, у вас растет аппетит, сильнее хочется сладкого», – говорит Бьорватн.

Уокер считает, что риск получить то или иное заболевание сильно возрастает, даже если человек спит шесть-семь часов. Идеальная продолжительность сна – восемь-девять, причем восемь часов – это минимум, именно столько надо спать еженощно.

Бьорватн подчеркивает, что недостаток сна увеличивает риск заболеваний. Но то, что, возможно, маловато для вас, достаточно для вашего соседа. Среди нас есть люди, которые мало спят.

«Нет никаких документальных подтверждений тому, что мы каждую ночь должны спать по восемь часов. У взрослых людей потребность во сне разная. Меня больше пугает то, что может случиться, если все начнут проводить в постели по восемь часов. Многие будут просто лежать без сна, а это вызывает бессонницу».

Некоторые исследования, проведенные в США, показали, что проспав восемь часов в абсолютно темной комнате, куда совершенно не проникает свет, люди становятся гораздо более работоспособными. Но мы в темных комнатах не живем, уточняет профессор Бьорватн.

Увеличивается риск заболеваний

1. В своей книге исследователь и профессор Мэтью Уокер описывает, как недостаток сна увеличивает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, поскольку способствует повышению кровяного давления.

2. Риск заболеть раком увеличивается более чем в два раза, потому что клетки, отвечающие за защиту иммунитета, становятся слабее.

3. Отложение солей и бляшки – ранние признаки болезни Альцгеймера. Люди, у которых начинает развиваться деменция, часто плохо спят. Недостаток сна препятствует выносу бляшек. И в результате возникает спираль, которая сама себя усиливает. Это значит, что хороший сон может отсрочить деменцию.

Не могу заснуть

Каллестад из Норвежского технологического университета говорит, что существуют в основном две причины, почему люди спят слишком мало. Одни могли бы спать подольше, если бы у них была возможность больше времени провести в постели, а есть и те, кто не будет спать больше, даже если долго лежит в кровати.

У последних может быть бессонница. Для них существует хороший метод лечения. Когнитивная поведенческая терапия приводит к тому, что 60% страдающих бессонницей получают существенное улучшение, рассказывает Каллестад.

«Многие склонны недооценивать сон, но люди непременно должны отводить на него достаточно времени», – говорит он и добавляет:

«Сон важен для памяти. Нам нужно спать, чтобы быть в состоянии впитывать новые знания, когда мы спим, мы „перерабатываем" то, что узнали».

Недавнее исследование, проведенное SOVno в Бергене, показало, что 20% людей страдают бессонницей (время сна измерялось в соответствии с международными диагностическими критериями). Это большая цифра.

«Это указывает на рост числа людей, страдающих бессонницей, причем в более молодом возрасте. Использование электронных гаджетов в постели, когда человек уже пошел спать, относится к числу факторов, изменившихся в последние годы, особенно среди молодежи», – говорит Бьорватн.

«Сонная» спальня

Если у вас проблемы со сном, вам не очень поможет перестать «сидеть» в телефоне или выгонять детей из спальни.

Исследователь проблем сна Бьерн Бьорватн вместе с коллегами из SOVno в Бергене провел исследование с целью выяснить, какие привычки, связанные со спальней, ассоциируются с таким заболеванием, как бессонница.

По телефону был опрошен 1001 человек, задавались вопросы о привычках респондентов, связанных со спальней. Их спрашивали, читают ли они, лежа в постели, книгу или «сидят» в телефоне, какова температура в спальне, шумно ли, насколько новая у них кровать, и делят ли они постель с кем-либо.

«Различий в привычках, связанных со спальней, у тех, кто страдает бессонницей, и у тех, кто спит нормально, мало», – говорит Бьорватн.

Он подчеркивает, что исследования могут показать какие-то связи, а не причинно-следственные отношения. Те, у кого проблемы со сном, нередко имеют самые новые кровати и лучшие матрасы. Между теми, кто страдает бессонницей, и теми, кто спит хорошо, не было никаких отличий и в использовании мобильного телефона в постели.

«Некоторые из страдающих бессонницей используют гаджеты, когда не могут заснуть. То есть делают то же самое, что и когда бодрствуют. Наивно думать, что стоит нам отказаться от мобильного телефона, и проблема будет решена».

Тем не менее к совету не «сидеть» в мобильном телефоне стоит прислушаться, подчеркивает Бьорватн.

Достаточно ли вы спите?

По мнению американского исследователя сна Мэтью Уокера, понять, достаточно ли вы спите, можно, если ответить на два вопроса.

Могли бы вы снова заснуть в 11 часов, пробудившись рано утром? Надо ли вам выпить кофе, чтобы до 12 часов функционировать оптимально? Если хотя бы на один из этих вопросов вы отвечаете утвердительно, значит, вы спите слишком мало или слишком плохо, пишет он в своей последней книге.

Бьерн Бьорватн считает, что это слишком строгий вывод. По его мнению, мы сами чувствуем, достаточно спим или нет.

«Вполне возможно, что вам хочется выпить кофе, даже если вы спали достаточно. Главное – спать так, чтобы не чувствовать усталости на следующий день», – считает он.

Спать надо достаточно, а не более чем достаточно, советует Бьорватн. Многие чувствуют себя уставшими, если долго валяются в постели.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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