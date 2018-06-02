Clarin. Математики рассчитали, кто выиграет ЧМ-2018

Ученые Института прикладной математики университета города Буэнос-Айрес разработали математическую модель, которая позволяет оценить у какой команды больше всего шансов на победу в ЧМ- 2018. У Аргентины такие шансы есть, но они минимальны.

Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России вызывает громадный интерес в мире. Крупнейшие букмекерские конторы предлагают делать ставки на команды, которые могут выиграть чемпионат мира по футболу. Шаманы и колдуны ударились в эзотеризм и выясняют, чьи ритуалы сильнее в предсказаниях.

Не остались в стороне и ученые. В первую очередь математики. Ученые Института прикладной математики университета Буэнос-Айреса разработали математическую модель для оценки вероятности победы той или иной команды на мундияле в России.

Основываясь на научных методах анализа, ученые попытался ответить на следующие вопросы:

— Какие команды имеют реальные шансы на победу?

— Является ли команда Хорхе Сампаоли фаворитом на чемпионате мира в России?

— Какова вероятность того, что сборная Бразилии выиграет ЧМ-2018?

Начнем все по порядку.

Во-первых, согласно математическим расчетам Бразилия является фаворитом турнира. Бразильская сборная вне всяких сомнений с приходом Тите — одна из самых сильных команд предстоящего чемпионата мира по футболу. Ученые пришли к выводу, что шанс сборной Бразилии завоевать кубок в 2018 году составляет 20,29 %.

Сборная Бразилии занимает вторую строчку рейтинга Международной федерации футбола.

Следом за Бразилией в списке фаворитов идет Испания (15,38 %) и Германия (12, 43 %). Чемпионы двух предыдущих мундиалей (в 2010 и 2014 годах, соответственно).

А Аргентина? Согласно подсчетам ученых, Аргентина займет четвертое место (8,79 %). Команда Лионеля Месси победит в первых трех матчах группового этапа (86,85 %). В одной четвертой финала шансы на победу составляют 55,14 %. В полуфинале — 31,23 %. Шансы на проигрыш в финале равны 83,15 %.

На сайте el sitio 301060, разработанном факультетом точных и естественных наук университета Буэнос-Айреса можно ознакомиться с этими оценками. Также вы сможете посмотреть шансы на выигрыш каждой из 32 команды в любом матче ЧМ-2018.

Математики не предлагает никаких сюрпризов. Все ведущие национальные сборные одержат победу в первом раунде, считают они. Тем не менее, остается большое пространство для прогнозов и сомнений.

Непонятно, например, какова вероятность того, что Германия снова забьет семь мячей в ворота сборной Бразилии?

А каковы ваши шансы на выигрыш в букмекерской конторе, если сделать ставку на сборную Уругвая?

Какая команда имеет нулевые шансы на победу в чемпионате?

Директор Института прикладной математики Гильермо Дуран (Guillermo Duran), один из авторов проекта рассказал изданию, о том, как возникла такая идея.

«Данная работа является дальнейшим развитием исследовательских работ, которые проводит Институт прикладной математике совместно с факультетом точных и естественных наук Университета Буэнос-Айреса. Первоначальная идея была взята с сайта 851.cl, аналогичного проекта, разрабатываемого учеными из Университета Чили и чилийского Института комплексных инженерных систем (ISCI)», — сказал Гильермо Дуран.

«Мы смогли прийти к таким результатам через сложные математические вычисления, завязанные на простой статистике в течение последних восьми лет», — отметил директор Института прикладной математики.

Ну, а насколько верны расчеты ученых, мы сможем оценить уже в ближайшее время по результатам чемпионата мира по футболу.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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