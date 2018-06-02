Scientific American. В каком возрасте мы утрачиваем способность к овладению новым языком на уровне носителя?

Недавнее исследование показало, что, вопреки расхожему мнению, способность освоить тонкости грамматической структуры языка сохраняется даже в позднем подростковом возрасте.

Чем старше вы становитесь, тем сложнее вам научиться говорить по-французски как парижанин. Но никто не знает наверняка, где та самая точка невозврата — возраст, с наступлением которого труднее усвоить, например, правила согласования существительных и глаголов в новом языке. В ходе одного из крупнейших за всю историю науки лингвистических исследований — массового интернет-опроса, на который откликнулись две трети из миллиона потенциальных респондентов — ученые из трех бостонских университетов обнаружили, что дети способны в совершенстве овладеть вторым языком до восемнадцати лет. Ранее считалось, что этот возрастной порог ниже примерно на десять лет. Но результаты исследования также показали, что для освоения грамматики на уровне носителя, начать изучение языка желательно до десяти лет.

Команда ученых, куда вошел в числе прочих психолог Стивен Пинкер, собрала и проанализировала данные о возрасте респондентов, уровне владения английским языком, а также длительности периода изучения языка. Чтобы достоверно установить, в каком возрасте утрачивается способность к наиболее полному освоению грамматики, специалистам требовалось участие в исследовании свыше полумиллиона человек. Итак, ученые пришли на самую большую в мире площадку — Интернет.

Они разработали онлайн-тест Which English? с заданиями на знание правил согласования существительных и глаголов, употребления местоимений, предлогов, относительных придаточных предложений и других языковых конструкций. На основе полученных ответов алгоритм определял, какой язык является для респондентов родным и какой вариант английского (канадский, ирландский или австралийский) они используют. В некоторых заданиях, например, предлагались фразы, которые жителю Чикаго кажутся грамматически некорректными, а жителю провинции Манитоба (Канада) — абсолютно правильными.

Джош Хартшорн, доцент кафедры психологии Бостонского колледжа, проводивший исследование будучи научным сотрудником Массачусетского технологического института, рассказывает, что ученые добились массового отклика, предложив респондентам «некое достойное вознаграждение». В качестве небольшого подарка по завершении опроса сайт пытался угадать происхождение респондента. «Если алгоритм верно вычислял, что вы, к примеру, американец немецкого происхождения, у вас появлялась веская причина воскликнуть: „Ну и ну! Прямо чудеса науки!" Если догадка оказывалась неверной, вы могли рассмеяться: „Ха-ха! Вот компьютер — неумеха!" В любом случае выходило увлекательно и забавно. Людям было о чем подумать и поболтать с друзьями», — поясняет Хартшорн.

Тактика Хартшорна сработала. На пике популярности теста на его страничку заходило по 100 000 пользователей в день. На Facebook тестом поделились 300 000 раз. Он захватил первую страницу новостной социальной сети Reddit и стал самым обсуждаемым на платформе 4chan, вызвав глубокую дискуссию о том, как алгоритму удается определять носителей того или иного языка исходя из знания грамматики. В исследовании приняли участие носители тридцати восьми языков, в том числе 1 % населения Финляндии.

Опираясь на результаты теста по грамматике, а также на данные о длительности изучения респондентами английского языка, ученые разработали программу, предсказывающую, сколько времени вам понадобится на освоение языка и в каком возрасте лучше начать его изучение. Результаты показали, что до восемнадцати лет способность к освоению нового языка, по крайней мере его грамматики, выражена в наибольшей степени, после чего наблюдается резкий спад. Однако чтобы овладеть языком на уровне носителя, изучение нужно начинать до десятилетнего возраста.

Существуют три основные причины, ведущие к снижению способности освоить язык после восемнадцати лет: смена круга общения, ограничения, которые накладывает родной язык, и продолжающееся развитие мозга. В восемнадцать лет молодые люди обычно оканчивают школу, затем продолжают обучение или устраиваются работать на полную ставку. Как только это происходит, на изучение второго языка может не остаться времени, внутренних ресурсов, либо обстановка не позволит заниматься языком как раньше. В иных случаях структура первого языка вступает в противоречие с правилами второго, ограничивая возможности освоения последнего. И, наконец, затруднить овладение вторым языком в той или иной степени могут изменения, происходящие в мозге подростка и не прекращающиеся до 27- 30 лет.

Это не означает, что после двадцати мы не можем выучить новый язык. Есть множество примеров того, как люди осваивали иностранный язык в зрелом возрасте, а наши способности к изучению новой лексики сохраняются на всю жизнь. Однако большинство из нас не сможет освоить грамматику на уровне носителя, и едва ли мы заговорим на чужом языке без акцента. Поскольку тест был письменный, проанализировать акцент не представлялось возможным, но предшествующее исследование показало, что «критический возраст» овладения иностранной речью на уровне носителя наступает еще раньше.

Несмотря на то, что исследование проводилось только на английском, ученые полагают, что его результаты применимы и к другим языкам. Уже разрабатываются похожие тесты на испанском и путунхуа (официальный язык в Китайской народной республике, на Тайване и в Сингапуре — прим. Newочём).

Однако в части изучении языка гораздо важнее вопрос «как», а не «когда». Люди, которые изучали английский методом погружения (находясь в англоязычной стране более 90 % времени), владеют языком намного лучше тех, кто осваивал его в учебной группе. «Если есть выбор: начать изучение языка раньше, в своей стране, или позже, через погружение, я бы предпочел метод погружения, — рассказывает Хартшорн. — Наши данные свидетельствуют о ключевой роли погружения в языковую среду. Эта роль гораздо более значима даже по сравнению с возрастными характеристиками».

Но самый шокирующий вывод ученых состоит в том, что полное освоение даже родного языка занимает у его носителей тридцать лет. В ходе исследования был замечен незначительный прогресс — примерно в 1 % — у людей, говорящих по-английски тридцать лет, в сравнении с теми, кто говорит на нем двадцать лет. Этот эффект наблюдается как у носителей, так и у тех, для кого английский не родной.

Чарльз Янг, лингвист-информатик из Пенсильванского университета, не был удивлен полученными результатами, памятуя о грамматических правилах, которые мы осваиваем лишь в подростковом возрасте, например, как прилагательное превратить в существительное. «В этих правилах отражены тончайшие грани языка, — поясняет Янг. — Понимаете, некоторые слова и морфологию мы осваиваем довольно поздно, уже будучи подростками».

Энтузиазм проводивших исследование ученых разделяют далеко не все специалисты в области лингвистики. Элисса Ньюпорт, профессор в области неврологии Джорджтаунского университета, специалист в сфере овладения языками, настроена скептически. «Большинство литературных источников указывает на то, что освоение синтаксиса и морфологии языка происходит в первые пять лет жизни, а не тридцать, — уверена Ньюпорт. — Утверждения, согласно которым на овладение языком требуется тридцать лет, прямо противоречат результатам всех ранее проведенных исследований».

По словам Ньюпорт, несмотря на то, что идея исследования — желание выявить критический возраст для освоения нового языка — неплоха, столь невероятные результаты связаны с недостатками выбранного учеными метода оценки. «Если тестировать 600 000 человек, задавая неправильные вопросы, вы не получите надежных, достоверных данных, — считает Ньюпорт. — Вместо того, чтобы создавать новый тест, ученым следует обратиться к уже имеющемуся инструменту оценки уровня освоения языка и понять, действительно ли он помогает определить, насколько хорошо люди знают английский».

Хартшорн надеется закрепить успех Which English? в новой викторине-проверке словарного запаса. Однако он признается, что испытывает трудности с достижением столь же массового отклика, так как люди не слишком охотно делятся результатами теста, с которым плохо справились. Если оказывается, что ваша лексическая грамотность составляет 99 %, вы думаете: «Отлично, почему бы не похвастаться!» Но дело в том, что у 50 % людей словарный запас ниже среднего, и делиться с миром этим открытием они вряд ли захотят.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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