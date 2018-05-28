The Guardian. Пять моментов из выступления Марка Цукерберга в Европарламенте

1. Выбранный Европарламентом формат был ужасен и не позволил получить ответы от одного из самых влиятельных людей на планете.

Выступление Марка Цукерберга в Европейском парламенте стало долгожданной возможностью расспросить учредителя крупнейшей в мире социальной сети, которая также владеет приложениями «Инстаграм» (Instagram) и «ВотсАп» (WhatsApp), о глобальном влиянии его компании и об использовании персональных данных пользователей после скандала с «Кембридж Аналитика».

Но из-за неудачного формата выступления лидеры общеевропейских политических объединений по очереди задавали ему десятки вопросов на совершенно разные темы. Некоторые вопросы были острые, а в некоторых присутствовали уводящие в сторону ссылки на произведения Гете.

Через час, когда до конца слушаний оставалось всего несколько минут, Цукерберга наконец спросили, хочет ли он ответить на все вопросы за один раз. Вполне понятно, что он произнес речь, в которой содержались ответы очень общего характера, а также обещания о том, что после выступления его команда свяжется с парламентариями и даст более точные и конкретные ответы.

2. Цукерберг хотел предельно ясно заявить, что он очень, очень сожалеет о том, как используется его социальная сеть.

После президентских выборов 2016 года в США основатель «Фейсбук» назвал «сумасшествием» предположения о том, что фальшивые новости на его платформе способствовали избранию Дональда Трампа.

Того Цукерберга давно уже нет. Теперь он утверждает, что его социальная сеть в целом является силой добра, хотя и были допущены ошибки. «Будь это фейковые новости, иностранное влияние на выборы или неподобающее использование личных данных разработчиками, мы недостаточно широко оценили свои обязанности. Это была ошибка, и я о ней сожалею».

Вместе с тем, он отметил, что эти проблемы можно устранить при помощи новых технологий и найма дополнительных сотрудников.

3. Доминирование социальной сети «Фейсбук» оказалось под угрозой, поскольку депутаты Европарламента указали на то, что считают ее неконкурентной монополией.

Европейский Союз действует весьма умело, когда дело доходит до уничтожения монополий, и депутаты Европарламента ясно дали понять, что по их мнению, «Фейсбук» попадает в эту категорию. «Я думаю, пора обсудить вопрос о сломе монополии „Фейсбук", потому что она уже и так сконцентрировала в своих руках слишком много власти, — заявил член Европарламента из Германии Манфред Вебер (Manfred Weber). — Я задам вам простой вопрос, и это будет мой последний вопрос: можете ли вы убедить меня не делать этого?»

Однако не совсем понятно, как можно расчленить компанию, которая является социальной сетью. Бельгийский евродепутат Ги Верхофстадт (Guy Verhofstadt) спросил, готов ли Цукерберг продать приложения «Фейсбук мессенджер» (Facebook Messenger) и «ВотсАп», если благодаря этому его компания сможет сохранить контроль над главной социальной сетью и «Инстаграм».

4. Найджела Фараджа (Nigel Farage) беспокоит то, что недавние изменения в алгоритме Фейсбук могут отрицательно повлиять на его общение с людьми.

Легко высмеивать Фараджа за вопрос к Цукербергу о том, почему из-за недавней смены алгоритма Фейсбук меньше людей стали читать его посты в этой социальной сети. Однако ясно, что правые и националистические политические организации все чаще выражают обеспокоенность по поводу попыток этой компании начать атаку на фейковые новости и устранить ненавистнические выступления, потому что эти попытки демонстрируют ее либеральную предвзятость.

«Согласитесь ли вы с тем, что сегодня Фейсбук не является платформой для любых идей и не работает беспристрастно?» — спросил Фарадж.

5. Цукерберг провел очередной день в борьбе, но не дал никаких новых обещаний изменить характер и методы работы своей компании.

Членам британского специального комитета, которые расследуют фейковые новости, не понравилось то, что Цукерберг прибыл в Европарламент на слушания, но проигнорировал их неоднократные просьбы выступить на слушаниях в Вестминстере. С другой стороны, Цукерберга и руководителей «Фейсбук» определенно обрадовало то, что выступление прошло без каких-либо серьезных катастроф.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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