Al-Watan Saudi Arabia. Шесть причин успеха чемпионата мира по футболу в России

Индийская газета «Экономик Таймс» (The Economic Times) выделяет три причины успеха Чемпионата мира по футболу в России. Первая причина связана с испаноговорящими болельщиками, за исключением бразильцев, которые говорят на португальском языке близком к испанскому. Большое количество болельщиков из Мексики, Аргентины и Перу добавили атмосферу радости и веселья в те города, куда они приезжали.

Вторая причина состоит в том, что российское правительство обеспечило бесплатный транспорт в те дни, когда проходили матчи, если у пассажира был билет на матч. Информация была доступна на русском и английском языках, что облегчало людям передвижения по городу.

Третья причина, по мнению газеты, состоит в неожиданных исходах матчей, как например победы сборных Мексики и Южной Кореи над действующим чемпионом мира – сборной Германии, победа России над сборной Испанией, а также победа сборной Японии над Колумбией, что стало первой победой азиатской команды над сборной из Латинской Америки. Также стоит вспомнить победу сборной Сенегала над сборной Польши. А команды из Марокко, Ирана и Исландии показали красивый футбол против сборных Португалии, Испании и Аргентины.

Паспорт болельщика

Спортивные обозреватели согласны, что одна из основных причин успеха России в проведении ЧМ-2018 состоит в том, что российское правительство предоставило прекрасную возможность для болельщиков со всего мира приехать в страну для участия в 21-м Чемпионате мира по футболу без необходимости оформлять визу. Каждый болельщик получал FAN ID после того, как покупал хотя бы один билет на любой матч на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Красная площадь

Одна из самых важных причин успеха России – Красная площадь и прилегающие к ней улицы, где располагаются рестораны и кафе. Многочисленные футбольные фанаты с трубами, свистками, флагами, баннерами и барабанами пели и скандировали кричалки своих стран. Красная площадь находится недалеко от знаменитой российской достопримечательности – Кремля. Также на Красной площади находятся телевизионные студии крупных международных каналов, одним из которых был саудовский спортивный канал, который смог получить отличное место и транслировал несколько ежедневных программ на протяжении всего участия сборной Саудовской Аравии на Чемпионате мира.

Гостеприимство и дружелюбие россиян

Критики отмечают, что Чемпионат мира в России – один из самых успешных в истории, а фанаты и болельщики наслаждаются потрясающим временем в городах, где проводится турнир.

Шесть факторов успеха (прим. ред.):

– Распространение испанского языка и брошюр на английском языке

– Бесплатный транспорт при наличии билета на матч

– Гостеприимство и дружелюбие россиян

– Результаты матчей и разные ожидания

– FAN ID отменяет визы

– Красная площадь для болельщиков

Источник: ИНОСМИ.РУ

Мнение автора не всегда совпадает с позицией редакции.