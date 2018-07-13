Il Giornale, Шойгу: «Охлаждение отношений с Вашингтоном? Это дело рук американских элит»

«Отношения России и США достигли наихудшего уровня в новейшей истории». За несколько дней до очень ожидаемой встречи Трампа и Путина в Хельсинки это подтверждает и министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Человек, ставший символом модернизации армии и российского военного успеха в борьбе против ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ – прим. ред.) в Сирии, сегодня является самым популярным политиком в России после Владимира Путина. В апреле мы были в Москве, где на полях VII Конференции по безопасности задали несколько вопросов о самых важных международных проблемах.

Il Giornale: Господин министр, напряжение в отношениях России и Соединенных Штатов растет и вызывает все большее беспокойство: мы на грани новой холодной войны?

Сергей Шойгу: Мы часто слышим от американской стороны, что причиной этой ситуации является якобы агрессивное поведение России. Мы же считаем, что напряжение усугубляется искусственно той частью американской элиты, которая убеждена, что весь мир делится на «американский» и «неправильный». Именно Соединенные Штаты с течением времени вышли в одностороннем порядке из ключевых соглашений, составлявших костяк глобальной безопасности. В нарушение обещаний, данных советскому руководству во время объединения Германии, они начали расширение НАТО вдоль наших границ. Более 25 лет они смеялись над нами, говоря, что никаких гарантий в этом отношении не давалось, пока совсем недавно Агентство национальной безопасности США не рассекретило архивы того времени, где точно сообщается, кто и что говорил. Расширение НАТО на восток и вступление в Альянс стран Восточной Европы – Польши, Венгрии, Чешской Республики, Словакии и Румынии – для России лишило смысла Договор по сокращению и ограничению обычных вооруженных сил в Европе, подписанный в 1990 году НАТО и Организацией Варшавского договора. Как известно, он предусматривал ограничение вооружений на территориях, расположенных вдоль линии соприкосновения между блоками. В 2002 году под предлогом предполагаемой «угрозы» ракетной атаки со стороны Ирана и Северной Кореи Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из соглашения по противоракетной обороне (ПРО) и начали размещать свои РЛС и противоракетные системы рядом с нашими границами. Как председатель Российского географического общество, я давно хочу подарить нашим американским коллегам карту миру, чтобы они могли изучить ее и объяснить, почему, если «враги Америки» находятся на Ближнем и Дальнем Востоке, их базы и военные формирования должны подступать к границам России. Это мы должны их защищать? Теперь американцы готовятся выйти из Договора по ракетам средней и малой дальности (РСМД). Причиной выхода является якобы нарушение Договора со стороны России.

– В чем именно оно состоит?

– Обвинения против нас туманны и необоснованны. При этом нет никаких доказательств, только заявления. И это несмотря на то, что мы неоднократно публично заявляли на всех основных международных форумах, что именно США непосредственно нарушили договор, разместив ракетные пусковые установки МК-41, предназначенные для запуска ракет «Томагавк» в рамках развертывания противоракетного щита в Европе. Почти вся европейская часть России попадает в радиус действия этих ракет. На Конференции по безопасности в Мюнхене в 2007 году президент Владимир Путин призвал руководство Соединенных Штатов и западных стран уважать национальные интересы России и строить открытые равноправные отношения. Однако, к сожалению, мало кто прислушался к его призыву.

– Как Вы считаете, по какой причине?

– Сейчас, когда Россия восстанавливает свои силы, ее считают не союзником, а угрозой для американского господства. Нас обвиняют в том, что мы строим агрессивные планы в отношении Запада, который продолжает наращивать силы у наших границ. В качестве примера я могу привести решение, принятое в июне Атлантическим советом о создании двух новых формирований по защите морских сообщений и быстрой транспортировке американских войск из Соединенных Штатов в Европу. Или увеличение контингента в Прибалтике, Румынии, Болгарии и Польше, выросшего с двух тысяч до 15 тысяч человек и имеющего возможность быстрого формирования группы, состоящей из 60 тысяч единиц бронированной техники. А с 2020 года они планируют на постоянной основе разместить у границ России 30 батальонов, 30 авиационных полков, 30 военных кораблей, готовых к эксплуатации за 30 дней. И все это происходит на наших западных границах. В то же время американцы постоянно нарушают международное право, совершая военное вмешательство в различные регионы мира под предлогом защиты их интересов. Так было в апреле в Сирии при масштабном ракетном ударе, нанесенном на территории суверенного и независимого государства при поддержке Франции и Великобритании. Это было очевидное нарушение международного права под мнимым предлогом со стороны трех постоянных членов Совета безопасности. И это не отдельный случай, это тенденция.

– Тенденция?

– Да, это неоколониальная стратегия, уже применявшаяся в Ираке и в Ливии. Она состоит в том, чтобы поддерживать любой тип идеологии, даже наиболее жестокий, чтобы ослабить легитимное правительство. Далее в качестве предлога используется оружие массового поражения или гуманитарные катастрофы и, наконец, применяется сила для создания «контролируемого хаоса», способствующего созданию условий для включения ресурсов данной страны – с использованием возможностей многонациональных корпораций – в американскую экономику. Россия с ее приверженностью многополярности в международных отношениях, всегда будет представлять препятствие на пути к осуществлению этих «стратегий».

– Существуют ли «красные линии», которые нельзя нарушать?

– В этом отношении наша военная доктрина очень ясна – ее сущность состоит в том, чтобы предотвращать любые конфликты. Наша официальная политика по применению военной силы очевидна и детально изложена. Несмотря на свою роль, я твердо верю, что любой вопрос может и должен быть решен без применения военных сил. Поэтому я часто приглашал главу Пентагона обсудить наиболее трудные вопросы, непосредственно связанные с глобальной и региональной безопасностью, в том числе борьбу с терроризмом. Но американская сторона пока не готова к подобному диалогу, хотя я уверен, что этого хотел бы не только российский и американский народы, но и все народы мира. На данный момент действует только один канал коммуникации между двумя нашими главными командованиями. По нему осуществляются переговоры, в том числе, начальников главных штабов наших оборонных подразделений, необходимые, прежде всего, для того, чтобы избежать ситуации, когда военная деятельность России и Соединенных Штатов может грозить возникновением конфликта между нашими ядерными державами.

– Однако вашу страну часто обвиняют в ведении «гибридных войн» против Запада…

– У нас есть поговорка: на воре шапка горит. Под «гибридными действиями» подразумевается применение инструментов давления в отношении другого государства без открытого применения силы. Этот тип войн известен с древних времен, благодаря ему Великобритания одержала победу над Османской империей в начале прошлого века. Кто не знает о приключениях Лоуренса Аравийского? Сегодня «гибридные военные действия» представляют собой контроль над средствами информации, экономические санкции, действия в киберпространстве, поддержку внутренних мятежей, вплоть до применения специализированных отрядов для совершения террористических актов и диверсий. Этот список можно было бы продолжать и дальше, но есть одна важная деталь. Чтобы успешно применить эти тактики в нашем веке, нужны глобальные, вездесущие СМИ, нужно обладать и мастерски владеть информационными и телекоммуникационными технологиями, держать в своих руках рычаги управления глобальной финансовой системой и иметь опыт применения сил специального назначения в других странах. Кто еще, кроме Соединенных Штатов и Великобритании, располагает этим потенциалом? Эти техники с успехом применялись США и Великобританией во время вторжения в Ирак в 1991 году, сразу же после окончания холодной войны. Это очень важная деталь, потому что во времена Советского Союза и двуполярного мира эти технологии существовали, но в иных условиях. И, кстати, в то время президентом Соединенных Штатов был не кто иной, как бывший директор ЦРУ, Джордж Буш (George Bush). Начиная с 1990-х годов эти техники применялись на территории бывшей Югославии, в Ливии, в Чечне и – самый последний пример – в Сирии. Все признаки этой «гибридной войны» были отмечены и на Украине накануне государственного переворота в феврале 2014 года. Европейские страны тоже принимали в этом пассивное участие. Сегодня они предпочитают не вспоминать, как министры иностранных дел Франции, Германии и Польши лично гарантировали законному президенту Украины Виктору Януковичу мирное разрешение кризиса, чтобы он не вводил в стране чрезвычайное положение и вывел из Киева все подразделения сил безопасности. Однако вскоре после выполнения этих обязательств националистические ополченцы, вооруженные и обученные Соединенными Штатами и Европейским союзом, осуществили государственный переворот и немедленно были признаны Европой как законная власть. После провала попытки повторить подобную схему в Крыму в американских и британских СМИ начали появляться обвинения России в подобных действиях.

– Что Вы имеете в виду?

– Мы не дали нашим заокеанским партнерам применить на практике ту же самую схему в Крыму. Там, напротив, был проведен референдум, на котором население свободно выразило свое решение – кстати, в присутствии сотен представителей американских СМИ – выйти из состава Украины и присоединиться к России. А вот Косово – после распада Югославии вследствие вмешательства НАТО – не проводило никакого всеобщего референдума, но его независимость немедленно была признана Вашингтоном и Европой. И это после обычного парламентского голосования без учета мнения сербского населения, проживающего на территории Косова, и пренебрегая конституцией Югославии.

– Обсуждение сирийского вопроса будет в центре встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Как Вы видите американскую стратегию в сирийском конфликте?

– Нужно учесть, что в заявлениях представителей Конгресса и экспертов правительства Соединенных Штатов об американской стратегии в Сирии, появляющихся на страницах американских СМИ, часто не удается уловить ее суть, и не только в нашей стране. В последние годы постоянно меняются теории относительно причин присутствия американского военного контингента в Сирии – незаконного не только с точки зрения международного права, но и в рамках американских законов. Я хотел бы напомнить, что вначале говорилось об уничтожении ИГИЛ, потом о предотвращении «возрождения» ИГИЛ, теперь раздаются заявления о продолжении присутствия в Сирии, чтобы противостоять гипотетическому «иранскому влиянию». И здесь сложно отделаться от впечатления, что основная цель Соединенных Штатов – избежать стабилизации в стране, продлить конфликт и сохранить угрозу целостности сирийской территории, создав на окраинах страны неконтролируемый анклав. Много лет на территориях, находящихся под контролем США, обучали ополченцев, которые активно сражались с сирийским правительством и получали вооружение и амуницию. Нелишним будет заметить, что в период, когда международная коалиция под предводительством США сражалась с ИГИЛ, территория, занимаемая террористами, увеличилась. Светское правительство и культура сохранялись только в нескольких центрах: в Дамаске, Латакии и, отчасти, в Дейр Эз-Зоре. В то же время, несмотря на «ясные» цели и добрые намерения, Соединенные Штаты не дали Сирии ни цента, чтобы помочь мирному населению, доведенному до нищеты за длительные годы войны. Это касается и бывшей столицы ИГИЛ Ракки, освобожденной Соединенными Штатами и коалиционными войсками. Там до сих пор каждый день погибают местные жители, подрываясь на минах и снарядах, оставшихся после масштабных воздушных бомбардировок города международной коалицией под руководством США. Каждую неделю погибают десятки мирных жителей, в том числе и дети. А вот на территориях, освобожденных войсками Дамаска, не было зафиксировано ни одного подобного инцидента, в котором пострадали бы мирные жители. Эти территории были разминированы, люди получили пищу и строительные материалы, чтобы ускорить возвращение к мирной жизни. Если в основе действий Америки и была какая-то «линия», то она была слишком неоднозначной, чтобы ее можно было называть «стратегией».

– Еще одним препятствием на пути к стабилизации страны является соперничество между Ираном и Израилем…

– Иран, как и Турция, является одним из главных участников действий в регионе, он играет ключевую роль в стабилизации в Сирии. Как известно, наряду с Турцией и Россией Иран является одной из стран – гарантов договоренностей, достигнутых в Астане, направленных на поиск окончательного разрешения сирийского конфликта. Что касается напряжения между Ираном и Израилем, наша позиция состоит в том, чтобы разрешать возможные противоречия при помощи диалога, а не с помощью применения военной силы и нарушений международного права. Применение силы обеими сторонами в Сирии неизбежно привело бы к эскалации напряжения на территории всего Ближнего Востока. Поэтому мы стремимся к дипломатическому, мирному разрешению любых противоречий и надеемся, что обе страны проявят сдержанность.

– Учитывая это, можно предположить, что Вы не считаете возможность поставки правительству Дамаска систем противоракетной обороны S-300 фактором, усугубляющим риск?

– Во-первых, необходимо сказать, что система S-300 является системой обороны. Поэтому она не может представлять непосредственной угрозы ничьей национальной безопасности. Эта противоракетная система может угрожать только средству воздушного нападения. Кроме того, решение о поставке этого типа вооружения армии иностранного государства принимается после прямого запроса, а он на данный момент не поступал. Таким образом, детально обсуждать этот вопрос преждевременно. Несколько лет назад, по просьбе некоторых наших западных партнеров, в числе которых был и Израиль, мы отказались предоставить сирийскому правительству этот тип вооружения. Сегодня после агрессии в отношении Сирии со стороны Соединенных Штатов, Франции и Великобритании, продемонстрировавшей необходимость снабдить сирийцев современными системами противовоздушной обороны, мы готовы пересмотреть эту позицию.

– Перейдем от войны в Сирии к «войне пошлин». Если отношения Москвы с Вашингтоном находятся в наихудшей исторической точке, то связи с Китаем, напротив, становятся с каждым днем все крепче и крепче…

– Безусловно, напряжение на международном фронте сыграло свою роль в укреплении российско-китайских отношений, строящихся на взаимном уважении и доверии. Между Россией и Китаем установились дружественные, стратегические, перспективные отношения. Взаимодействие двух наших государств развивается во многих сферах, в том числе в военной и военно-технической, что соответствует интересам обеих стран. Проводится совместное обучение наших вооруженных сил, в том числе ежегодные военно-морские учения «Морское взаимодействие» и учения по ракетной обороне «Воздушно-космическая безопасность». Проходят многонациональные учения «Мирная миссия» армий и флота стран – членов Шанхайской организации сотрудничества. Кроме того, китайские представители каждый год присоединяются к военным играм, организуемым министерством обороны России. Сегодня почти 12% российского экспорта вооружения идет в Китай. Однако цель наших совместных действий, в отличие от учений, проводимых НАТО и США в Европе, исключительно оборонительная. Наше военное партнерство не направлено ни против одной страны или блока, оно нацелено только на укрепление региональной и глобальной безопасности.

– Что Вы думаете о последних событиях, происходящих в Северной Корее?

– Россия и Северная Корея заключили ряд соглашений в сфере военно-технического сотрудничества, развитие которых на данный момент приостановлено в рамках соблюдения Россией резолюций 1718 и 1874 Совета Безопасности ООН. На данный момент мы ощущаем значительное снижение напряжения между Севером и Югом Корейского полуострова. Будем рассчитывать, что эта положительная тенденция окажется стабильной и необратимой.

– Вернемся к Украине. Как Вы считаете, возможен ли выход из конфликта, продолжающегося в юго-восточных регионах страны?

– Только безусловное соблюдение Минских договоренностей с украинской стороны позволит избежать возникновения ситуации, где возможен риск геноцида русского населения. Но, к сожалению, Киев постоянно уклоняется от соблюдения достигнутых соглашений, используя различные фальшивые предлоги и делая необоснованные обвинительные заявления в адрес России. В то же время Киев полностью отвергает возможность ведения диалога с Донецком и Луганском – основополагающего для разрешения кризиса. Наша страна в ответ призывает Киев выполнить комплекс мер, указанных в соглашениях, и мы надеемся, что европейские страны – в первую очередь те, которые принадлежат к так называемому нормандскому формату – смогут использовать свое влияние на украинские власти, чтобы достигнуть мирного решения внутреннего конфликта на юго-востоке страны. Я считаю невозможным прямое столкновение России и Украины. У нас общие корни, мы вместе пережили самые тяжелые испытания и воевали плечом к плечу, отстаивая нашу свободу во Второй мировой войне. Все мои родственники со стороны матери жили на Украине, и я сам был крещен в небольшой церквушке в шахтерском городе Стаханове в Луганской области. Я убежден, что наша общая историческая память никогда не омрачится взаимным столкновением и враждой.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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