Al Mayadeen. Снайпер «Леди Смерть», убившая 309 нацистов

Первая советская женщина, которая побывала в Белом доме. Американская пресса называла ее «Леди смерть». Ей посвятил песню Вуди Гутри. Она стояла перед толпой журналистов в Чикаго и на чистом английском языке сказала: «Джентльмены, мне 25 лет. На фронте я уже успела уничтожить 309 фашистских захватчиков. Не кажется ли вам, джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?!» Людмила Павличенко – единственная женщина-снайпер, которая при жизни была награждена медалью «Золотая Звезда» и званием «Герой Советского Союза». Ее имя пугало захватчиков.

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) во всем Советском Союзе и на всех фронтах, граждане и солдаты повторяли имя советской героини, лучшего снайпера в Советском Союзе – Людмилы Михайловны Павличенко. Ее имя проникло через советскую границу к союзниками, а также к нацистами, которые тайно пытались ее убить.

Людмила Павличенко родилась в 1916 году в украинском городе Белая Церковь. Ее отец был военным, а мать – учителем английского языка. Когда ей было 14 лет, ее семья переехала в Киев, где Людмила продолжила учебу в средней школе. Она поступила на исторический факультет Киевского государственного университета, а затем проходила дипломную практику в Одесском музее, где писала диплом о достижениях гетмана казачьего войска Богдана Хмельницкого (1595-1657). Затем вспыхнула Великая Отечественная война. Нацистская армия вторглась через западные границы Советского Союза. Людмила подумала о своих снайперских способностях: еще во время учебы в Киеве она легко побеждала своих однокурсников в стрельбе.

Персоналу стрельбищ было поручено искать таланты в этой области и докладывать о них. Во время учебы Людмила была отозвана из университета и в течение шести месяцев проходила интенсивный курс для профессиональных снайперов в военном институте. С началом войны, 22 июня 1941, года она присоединилась к бойцам на фронте.

Битва за Севастополь

«Сначала они не принимали девушек-добровольцев и мне пришлось перепробовать всевозможные способы, чтобы стать солдатом», – рассказала Людмила. На фронте она снова обратила внимание командования на свои способности. Она была спокойна, а вторгшиеся солдаты падали от ее пуль один за другим. Получив соответствующее распоряжение от полевого командного пункта, она официально была назначена в снайперский отряд. Лейтенант Людмила Павличенко воевала с нацистским наступлением в рядах 25-й стрелковой дивизии. Одна из легендарных дивизий Красной Армии сражалась на молдавском фронте и участвовала в обороне города Одесса.

Она без перерыва провела 255 дней и ночей на фронте. Оккупанты постепенно продвигались вперед и проникали вглубь советской территории, пока не достигли Севастополя на Черном море. Женщина-снайпер выходила из своей военной части на фронт каждую ночь перед рассветом, независимо от погоды. Она ждала подходящего момента, чтобы убить врага.

Много раз в разгар сражений с нацистским врагом, она убивала нацистских снайперов, тем самым сохраняя жизнь сотен советских солдат.

Через год после начала боевых действий Людмила убила 308 нацистских офицеров и солдат, в том числе 36 снайперов. Это лучшее достижение женщины-снайпера в Советском Союзе.

Жестокость нацистов, убийство женщин и детей усиливали решимость Людмилы.

«С того момента, как фашисты прорвали границы моей страны, у меня в голове крутилась одна мысль: победить врага. Убивая нацистов, я спасаю жизни». Так женщина-снайпер Людмила Павличенко рассказывала о своей необычной военной службе.

В 2015 году в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне на экраны вышел российско-украинский военно-драматический фильм «Битва за Севастополь» режиссера Сергея Мокрицкого.

Фильм рассказывает историю снайпера Людмилы Павличенко. События происходят в разных советских и американских городах. Работа над фильмом заняла более двух лет. Фильм «Битва за Севастополь» был показан на государственном телевидении в России и Украине в День Победы, 9 мая.

Сценарий фильма был написан на основе идеи Егора Олесова и по мотивам книги самой Людмилы Павличенко «Героическая быль: Оборона Севастополя 1941-1942 гг», которая была издана в 1958 году.

Режиссер фильма Сергей Мокрицкий написал сценарий вместе с Максимом Будариным и Леонидом Кориным. А роль Павличенко сыграла молодая русская актриса Юлия Пересильд.

Фильм длится 120 минут, а бюджет составил пять миллионов долларов. Он был номинирован на награды на различных российских и международных кинофестивалях. Кинокритики в России и Украине не переставали писать восторженные отзывы, особенно после того, как фильм на украинских телеэкранах вышел под названием «Несломленная».

В 2015 году фильм «Битва за Севастополь» получил награду «Золотой орел» на 14-й церемонии вручения кинопремии. Официальный саундтрек к фильму написал и исполнил «Национальный заслуженный академический симфонический оркестр Украины». А также в фильме использовалась песня «Обiйми» знаменитого украинского музыканта Святослава Вакарчука и песня «Кукушка» Виктора Цоя в исполнении молодой российской певицы Полины Гагариной.

Путешествие по Америке

«Товарищ Павличенко отлично изучила повадки врага и овладела снайперской тактикой. Историк по образованию, воин по складу ума, она воюет со всем жаром своего молодого сердца», – писала о ней пресса. Почти все пленные, захваченные под Севастополем, с чувством животного страха говорили о девушке, которая в их воображении представлялась чем-то нечеловеческим.

Незадолго до падения Севастополя, в июне 1942 года, Людмила получила серьезное ранение. Ее эвакуировали морем. Позже она была отправлена с официальной делегацией в США и Канаду, чтобы убедить союзников ускорить открытие второго фронта и бороться с фашистской Германией в Европе.

Во время этого тура Людмила встретилась с президентом США Франклином Рузвельтом и его женой Элеонорой, которая пригласила Людмилу пожить в Белом доме. Позже Элеонора Рузвельт пригласила Людмилу отправиться в совместную поездку по стране. С того момента, как она приехала в Америку, пресса называла ее «Леди Смерти».

Американские журналисты осаждали со всех сторон Людмилу. Они угрожали встретиться с ней на пресс-конференции в Чикаго и задавать неудобные вопросы, на которые она не сможет ответить. Перед пресс-конференцией член советской делегации дал ей бумаги, в которых было написано о чем ей необходимо говорить. В них было о героях Советского Союза и Иосифе Сталине, а также о том, что СССР просит союзников открыть второй фронт. Однако Людмила спокойно смотрела на собравшихся журналистов, держа в руках бумаги. А потом она сказала знаменитую фразу на чистом английском, которую мир до сих пор помнит: «Джентльмены, мне двадцать пять лет. На фронте я уже успела уничтожить 309 фашистских захватчиков. Не кажется ли вам, джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?!»

Людмила закончила свой свою речь и уставилась на лица. Собравшиеся в зале на мгновение замерли, а затем разразились шквалом аплодисментов. Никто больше ничего не спросил. Советская героиня оставила неизгладимое впечатление в американском обществе. Американский поп-певец Вуди Гутри написал о ней песню под названием «Miss Pavlichenko». Гутри встретил Людмилу в Чикаго. Он исполнил ей эту песню и она произвела на нее впечатление.

Великая героиня войны

После того, как она вернулась в СССР, ей было присвоено звание майора. Она работала инструктором в снайперской школе, которая в последующие годы выпустила десятки советских снайперов.

25 октября 1943 года Людмиле было присвоено звание Героя Советского Союза. Она единственная среди женщин-снайперов, кого удостоили этого звания при жизни.

После окончания войны в 1945 году Людмила защитила диплом в Киевском государственном университете. До 1953 года она работала старшим научным сотрудником Главного штаба ВМФ СССР, а затем перешла на работу в «Советский комитет ветеранов войны».

Людмила Павличенко умерла 27 октября 1974 года в Москве и была похоронена на Новодевичьем кладбище.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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