The Week. Зачем Трамп формирует американские космические войска?

В понедельник президент Трамп объявил о том, что дал указание министерству обороны сформировать американские космические войска, которые станут шестым видом вооруженных сил. «Что касается защиты Америки, недостаточно просто обеспечить американское присутствие в космосе. Нам необходимо обладать американским превосходством в космосе. Это важно», – сказал Трамп, выступая на заседании Национального космического совета.

Слухи о формировании космических войск давно уже распространяются в Вашингтоне. В прошлом году член палаты представителей из Алабамы Майк Роджерс (Mike Rogers) призвал создать космический корпус в составе ВВС, чтобы потом на его основе сформировать самостоятельный вид вооруженных сил (сами ВВС тоже были созданы на базе корпуса армейской авиации). Но эту идею похоронил министр обороны Джеймс Мэттис, который выступал против нее на том основании, что военные пытаются «сокращать расходы», а новый вид приведет к их увеличению. Но, видимо, кто-то сумел внушить Трампу, что все это – его собственная идея. А теперь это уже конкретное решение.

«Меня радует, что президент Трамп неуклонно поддерживает важнейшие усилия по укреплению нашей национальной безопасности, – написал в своем заявлении Роджерс, возглавляющий подкомитет по стратегическим силам из состава комитета по делам вооруженных сил палаты представителей. – Я с нетерпением жду совместной работы с президентом по воплощению этой инициативы в жизнь».

Эта идея принадлежит не Роджерсу, потому что появилась она гораздо раньше. В 2000 году Дональда Рамсфелда назначили на пост министра обороны. Отчасти это было сделано из-за того, что он выступал за милитаризацию космоса и проводил конкретную работу в этом направлении (после 11 сентября о ней большей частью забыли). В 1983 году Главное бюджетно-контрольное управление Конгресса одобрило план создания авиакосмических сил и «группировки станций с лазерным оружием в космосе». Те предложения не были реализованы, но на сей раз это вполне может случиться. Республиканцы главенствуют в Палате представителей и в Сенате, а Трамп готов подписать любой документ, который они положат ему на стол.

Ему что, нужна Звезда Смерти?

В состав будущих космических войск вряд ли войдут эскадрильи звездных истребителей-крестокрылов, призванные защитить Америку от врагов, как внешних и внутренних, так и инопланетных. Правда, на заре космической эпохи в ВВС пытались создать нечто подобное (минус лазерные пушки), разработав одноместный космический самолет Х-20, а позже предложив пилотируемую орбитальную лабораторию. Скорее, задача состоит в том, чтобы защитить американские спутники, которые чрезвычайно важны как для гражданских, так и для военных.

Поскольку полетами на околоземную орбиту занимаются государство и промышленность, космическая держава вполне может запускать в космос дремлющих убийц спутников, которые будут находиться на орбите в состоянии спячки до тех пор, пока их не активируют, поставив задачу найти и уничтожить инфраструктуру противника. Если мы можем запустить космический корабль, ремонтирующий спутники, то мы вполне в состоянии отправить на орбиту и другой космический корабль, который будет их уничтожать. У спутников нет бронезащиты. Они непрочные и никак не защищены. Ведь запускать в космос что-то тяжелое очень дорого.

В случае начала войны космические войска, скорее всего, должны будут наносить удары по спутникам противника, используя в сочетании средства космического базирования и кибератаки. Соединенные Штаты и Китай уже доказали, что могут в любой момент уничтожить космический летательный аппарат. В 2007 году Китай взорвал один из своих метеоспутников, использовав для этого запущенную с Земли ракету и подав тем самым сигнал американскому политическому руководству: смотрите, что мы можем, если захотим. В 2008 году Соединенные Штаты запустили ракету и уничтожили собственный разведывательный спутник. Сигнал китайцам: мы тоже это умеем.

Договор о космосе запрещает проводить в космическом пространстве наступательные военные действия, хотя это не противоречит идее создания космических сил. Да, НАСА возглавляют гражданские, но ряды американских астронавтов издавна пополняют военные. В первые дни существования космического агентства президент Эйзенхауэр дал указание его руководству отбирать кандидатов в астронавты из числа военных летчиков-испытателей, чтобы космическим кораблем не завладел какой-нибудь безумец. С тех пор состав НАСА претерпел большие изменения, но и сегодня 26 из 42 астронавтов являются либо действующими, либо отставными военнослужащими. Там также есть бывший сотрудник ЦРУ.

Как мы это все оплатим?

Если космические войска станут реальностью, непонятно, как Соединенные Штаты будут реагировать на агрессивные действия на околоземной орбите. Если враждебная держава запустит ракету и взорвет вышку сотовой связи на американской земле, это будет считаться актом агрессии, требующим массированного ответного удара. Но если противник уничтожит спутник связи, пошлют ли США в ответ свою 82-ю воздушно-десантную дивизию? Будут ли космические войска выполнять разведывательные задачи? Будут ли они действовать самостоятельно и отдельно от НАСА? Получат ли они собственную базу на Луне, или им придется силой занимать ту базу, которую планирует построить НАСА? Какие отношения сложатся между новым видом вооруженных сил и космическим агентством: его военные будут по-прежнему поставлять НАСА кандидатов в астронавты, как это делают сегодня другие виды?

И естественно, нужны ответы на вопрос о финансировании. Чтобы сформировать новый вид вооруженных сил, недостаточно просто переставить мебель в офисе и выбрать новую форму. Да и посадить под одну крышу разных специалистов по космическим кораблям тоже будет недостаточно. Только 4% штатного состава ВВС США – летчики. Их деятельность обеспечивают 300 тысяч военнослужащих, начиная с бухгалтеров и кончая интендантами. Космические войска вряд ли будут чем-то отличаться от ВВС. Деньгам налогоплательщиков явно можно найти лучшее применение. А если мы тратим деньги на космос, то неужели это обязательно должна быть его милитаризация? Весь бюджет НАСА составляет половину процента от федерального бюджета. Оборона получает около 20%. Как отмечает Планетарное общество, американцы ежегодно тратят больше денег на жевательные игрушки для собак, чем на беспилотные космические полеты, начиная с марсоходов и кончая аппаратами для облета Плутона. Представьте себе, что могла бы сделать НАСА, получив финансирование на уровне космических войск.

Космические войска – это не новая идея и не безумие, вне зависимости от психического состояния человека, который сегодня несет наш флаг. Но нужны ли они нам? И еще важнее другое: хотим ли мы их получить? Все дело в том, что если мы превратим космос в поле боя, то не надо удивляться, когда кто-то решит действительно его использовать.

Источник: ИНОСМИ.РУ

Мнение автора не всегда совпадает с позицией редакции.