«Звесткі збіраліся каля 10 гадоў». Алесь Белый издал книгу о Налибокской пуще

Новости Беларуси. «Тайны Налибокской пущи». Краевед из Воложинского района Алесь Белый издал книгу, посвященную малой родине, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По словам автора, она будет интересной и для детей, и для взрослых. В издании рассказывается о Воложинском и Столбцовском краях – тех местах, где раскинулась Налибокская пуща. Она, кстати, не имеет статуса заказника или национального парка, но это не умаляет уникальности объекта. Чтобы заинтересовать детей, Алесь Белый им предлагает писанку.

Алесь Белый, краевед:

Налібокская пушча – лес вельмі знакавы для Беларусі. Звесткі збіраліся каля 10 гадоў, як я пачаў цікавіцца гісторыяй Налібокскай пушчы і яе сучасным станам. На самай справе ў свой час быў замысел такога вялікага фотаальбома, у якім было б адносна мала тэксту. Упор бы рабіўся на фота, на ілюстрацыі.

Кстати, автор многочисленных статей об истории Беларуси на этот раз не настаивает на точности фактов. В книге и настоящие данные, и легенды о Налибокской пуще.