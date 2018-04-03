Прямой эфир

«Звесткі збіраліся каля 10 гадоў». Алесь Белый издал книгу о Налибокской пуще

03 апреля 2018 15:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Тайны Налибокской пущи». Краевед из Воложинского района Алесь Белый издал книгу, посвященную малой родине, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Звесткі збіраліся каля 10 гадоў». Алесь Белый издал книгу о Налибокской пуще-1

По словам автора, она будет интересной и для детей, и для взрослых. В издании рассказывается о Воложинском и Столбцовском краях – тех местах, где раскинулась Налибокская пуща. Она, кстати, не имеет статуса заказника или национального парка, но это не умаляет уникальности объекта. Чтобы заинтересовать детей, Алесь Белый им предлагает писанку.

«Звесткі збіраліся каля 10 гадоў». Алесь Белый издал книгу о Налибокской пуще-4

Алесь Белый, краевед:
Налібокская пушча – лес вельмі знакавы для Беларусі. Звесткі збіраліся каля 10 гадоў, як я пачаў цікавіцца гісторыяй Налібокскай пушчы і яе сучасным станам. На самай справе ў свой час быў замысел такога вялікага фотаальбома, у якім было б адносна мала тэксту. Упор бы рабіўся на фота, на ілюстрацыі.

Кстати, автор многочисленных статей об истории Беларуси на этот раз не настаивает на точности фактов. В книге и настоящие данные, и легенды о Налибокской пуще.

# Культура # Фотофакт # Книги # Алесь Белый

Другие новости рубрики

Все новости
«Дети, которые не говорили, могут работать с микрофоном». Инклюзив-театр «I» показал спектакль «Дерево сказок»
03 апреля 2018 15:36

«Дети, которые не говорили, могут работать с микрофоном». Инклюзив-театр «I» показал спектакль «Дерево сказок»

«У меня состояние пейзажа – это как музыка». Николай Исаёнок – о своей малой родине
03 апреля 2018 06:53

«У меня состояние пейзажа – это как музыка». Николай Исаёнок – о своей малой родине

«Бацькі павінны далучыць дзіця да кнігі». Интервью детских писателей Беларуси
02 апреля 2018 09:38

«Бацькі павінны далучыць дзіця да кнігі». Интервью детских писателей Беларуси