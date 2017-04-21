«Золотая коллекция белорусской песни» начала гастрольный тур с аншлагового концерта в городе Солигорске

18 апреля в 19.00 во Дворце культуры города Солигорска стартовал грандиозный проект телеканала СТВ «Золотая коллекция белорусской песни» в новом формате. Лучшие и любимые песни, народные и заслуженные артисты, популярные исполнители и танцевальные коллективы порадовали жителей Солигорска. Это первый концерт большого тура по Беларуси.

Дружная команда телеканала СТВ начала подготовку еще задолго до начала концерта. Несколько месяцев шла подготовка. Записывались новые фонограммы, готовились необычные дуэты и номера. В день концерта два автобуса с артистами выехали в Солигорск с утра. Фактический целый день шли репетиции. Исполнители по несколько раз проходили каждый номер на сцене. Режиссер, звукорежиссер, операторы и другие члены съемочной группы трудились весь день, чтобы порадовать не только жителей Солигорска, но и телезрителей других городов Беларуси. Ведь именно благодаря этим людям мы сможем увидеть яркое шоу на экранах телевизоров 30 апреля в 20.30 на телеканале СТВ.