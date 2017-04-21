«Золотая коллекция белорусской песни» начала гастрольный тур с аншлагового концерта в городе Солигорске
18 апреля в 19.00 во Дворце культуры города Солигорска стартовал грандиозный проект телеканала СТВ «Золотая коллекция белорусской песни» в новом формате. Лучшие и любимые песни, народные и заслуженные артисты, популярные исполнители и танцевальные коллективы порадовали жителей Солигорска. Это первый концерт большого тура по Беларуси.
Дружная команда телеканала СТВ начала подготовку еще задолго до начала концерта. Несколько месяцев шла подготовка. Записывались новые фонограммы, готовились необычные дуэты и номера. В день концерта два автобуса с артистами выехали в Солигорск с утра. Фактический целый день шли репетиции. Исполнители по несколько раз проходили каждый номер на сцене. Режиссер, звукорежиссер, операторы и другие члены съемочной группы трудились весь день, чтобы порадовать не только жителей Солигорска, но и телезрителей других городов Беларуси. Ведь именно благодаря этим людям мы сможем увидеть яркое шоу на экранах телевизоров 30 апреля в 20.30 на телеканале СТВ.
Ровно в 19.00 начался концерт. На протяжении двух часов зал пел и поддерживал исполнителей аплодисментами. На сцене выступали народные артисты Беларуси Анатолий Ярмоленко, Ядвига Поплавская, Николай Скориков, Заслуженные артисты Республики Беларусь Надежда Микулич, Владимир Провалинский, Ирина Дорофеева, Наталья Тамела, Виктория Алешко, Алена Ланская. Вместе с залом любимые песни пели ансамбли «Песняры»,«Верасы», «Чаравницы», «Чистный голос», молодые исполнители Саша Немо, Алексей Хлестов, Анастасия Тиханович, трио «Красотки» подготовили интересные аранжировки белорусских песен ХХ века. Дуэты Анна Шаркунова и Герман, Анжелика Пушнова и Андрей Колосов, Жанет и Евгений Долич по-новому исполнили песни, звучавшие в 80-х, 90-х годах прошлого века. Молодые исполнители, победители национальных и международных конкурсов Нина Жуковская, Анатолий Ярмоленко-младший, Катерина Шумская с особым трепетом восстановили песни белорусских авторов. Очень трогательным получился номер у Дмитрия Королева, который посвятил исполнение песни «Осень в Версале» ее автору – Александру Тихановичу.
Зрители увидели не только исполнителей песен, но и тех, благодаря кому эти песни вообще появились. Вместе с певцами на сцену выходили композиторы и авторы слов песен: народные артисты Беларуси, композиторы Эдуард Зарицкий, Василий Раинчик и Валерий Иванов, композиторы Олег Елиссенков, Сергей Сухомлин, Олег Молчан, Святослав Позняк, Геннадий Маркевич, поэты Леонид Дранько-Майсюк и Федор Боровой.
Любимые многими поколениями песни сопровождались лучшими танцевальными коллективами нашей страны. Всего было представлено 35 номеров, а сам концерт длился более двух часов.
Кстати, еще за неделю до концерта все билеты были проданы. Зал был заполнен на 100%. Зрители аплодировали стоя и не хотели отпускать музыкантов.
И это только начало грандиозного гастрольного тура телеканала СТВ. Следующие концерты 18 мая в Гомеле и 7 июня в Бобруйске. Приходите!