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«Все будет очень натурально, подчеркивая динамику песни»: NAVIBAND о номере для «Евровидения»

20 апреля 2017 13:14
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Новости Беларуси. На финишной прямой к «Евровидению». Белорусская команда готовится к своему выступлению на популярном международном конкурсе. Музыканты только вернулись из Киева, где прошли репетиции номера, постановкой которого занимается украинская команда. Известно, что это будет романтический полет, а образы ребят будут легкими и искренними. На сцену солисты выйдут вдвоем, без бэнда, но вместе с четырьмя бэк-вокалистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ксения Жук и Артем Лукьяненко, солисты группы NAVIBAND:
Остается движение руками. Артем будет с гитарой. В принципе, сохраняется почти все, что было. Будет больше взаимодействия. Мы очень рады, что все получается. С хореографом мы боялись. Все будет очень натурально, подчеркивая динамику песни.

Официальное открытие «Евровидения» намечено на 9 мая. Наши музыканты выйдут на сцену во втором полуфинале, под 14-м номером.

# Культура # Евровидение 2017

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