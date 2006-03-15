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Жизнь страны глазами фотокорреспондентов

15 марта 2006 12:04
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В Минске открылась выставка <Беларусь - мая Радзiма>. На экспозиции представлены более 300 документальных фоторабот. На них - современная жизнь Беларуси, а также наиболее значимые события и достижения, произошедшие в республике за последние годы. Главный герой фотовыставки - человек, наш современник, его трудовые будни, отдых. Особенность экспозиции в том, что она начиналась в регионах. Ее зрителями уже стали около 30 тысяч человек из всех уголков республики.
# Культура

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