Жизнь страны глазами фотокорреспондентов

В Минске открылась выставка <Беларусь - мая Радзiма>. На экспозиции представлены более 300 документальных фоторабот. На них - современная жизнь Беларуси, а также наиболее значимые события и достижения, произошедшие в республике за последние годы. Главный герой фотовыставки - человек, наш современник, его трудовые будни, отдых. Особенность экспозиции в том, что она начиналась в регионах. Ее зрителями уже стали около 30 тысяч человек из всех уголков республики.