Жительница Могилевской области нашла в своем огороде около 1000 старинных монет, самой старой — почти 3 века!

Деревенский двор жительницы Могилевской области в буквальном смысле слова превратился в монетный.

Каждый сезон сельчанка собирает очередной урожай копеек, отчеканенных на протяжении трех последних веков. В арсенале уже около тысячи старинных монет. Свою первую монету учительница Ольга Михайловна нашла 2 года назад. Они с мужем только купили этот дом, начали благоустраивать участок. Находки пошли одна за одной. Иногда попадаются одна-две, а несколько раз деньги из земли Карасевы выкапывали целыми россыпями. Самая старая находка датируется 1726 годом.

По воспоминаниям старожилов, на месте дома Карасевых в свое время была керосиновая лавка. Это подтверждают и многочисленные осколки старого стекла. Другие говорят, что тут тянулись торговые ряды и стояло питейное заведение.

Большую часть своей коллекции Ольга Михайловна подарила местным краеведческим музеям, многое раздала знакомым. Сама кладоискательница считает, что все ее находки имеют не столько материальную, сколько историческую ценность.

Наталья Банышевская, главный хранитель Климовичского районного краеведческого музея:

Карасева передала нам 162 монеты, датированными 1811, 1897 годами.

Интересуются полем чудес семьи Карасевых и знакомые, и черные копатели. Некоторые даже с металлоискателями приезжали, но пока на старинные находки везет только хозяйке. Ее коллекция пополняется каждую весну и осень. Кроме монет, Ольга находит и серебряные ложки, и фрагменты именной посуды.

Вячеслав Комиссаров, Сергей Вишневский. Телекомпания СТВ, Могилевская область.