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Заведующая художественным отделением Клецкой детской школы искусств Татьяна Матусевич – о себе, учениках и реставрации икон

06 марта 2016 13:14
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Новости Беларуси. Красота, любовь и трудолюбие – эти качества присущи каждой белорусской женщине. Накануне 8 Марта самые теплые пожелания мы адресуем прекрасной половине человечества.

Героиня этой программы «Центральный регион» на СТВ делает мир ярче и красивее с помощью кисти и красок. Заведующая художественным отделением Клецкой детской школы искусств Татьяна Матусевич открыла в себе еще один талант – педагога. И воспитала не один десяток творческих людей. В номинации «За вклад в воспитание детей» она представит столичный регион на республиканском конкурсе «Женщина года». Смотрите видео!

# Культура # Декоративное искусство # Татьяна Матусевич

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