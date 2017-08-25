«За шокирующее творческое решение»: белоруска выиграла диплом на конкурсе керамики в Украине

С последнего состязания Розалин привезла сразу два диплома, один из которых «За шокирующее творческое решение».

Розалина Бусел, методист-мастер Березинского районного центра ремесел:

Нужно было сделать работы около двух метров. Называлась «Поток». Там была такая штука типа столба (из граненых форм все было), все венчало яйцо. Все это очень формально – это как бы история о жизни.

Яйцо – символ жизни, трансформация прошлого в настоящее.

Розалин занимается творчеством около 9 лет. И за ее плечами богатый опыт участия в различных соревнованиях. Талант девушки всегда отмечают. И, наверное, так будет и в следующий раз: Розалина отправилась на конкурс в Ригу.