«За шокирующее творческое решение»: белоруска выиграла диплом на конкурсе керамики в Украине

Новости Беларуси. Жительница Березино Розалин Бусел стала победительницей творческого конкурса в Украине, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Девушка занимается керамикой, и настолько необычно придает глине форму, что это не остается незамеченным.
С последнего состязания Розалин привезла сразу два диплома, один из которых «За шокирующее творческое решение».
Розалина Бусел, методист-мастер Березинского районного центра ремесел:
Нужно было сделать работы около двух метров. Называлась «Поток». Там была такая штука типа столба (из граненых форм все было), все венчало яйцо. Все это очень формально – это как бы история о жизни.
Яйцо – символ жизни, трансформация прошлого в настоящее.
Розалин занимается творчеством около 9 лет. И за ее плечами богатый опыт участия в различных соревнованиях. Талант девушки всегда отмечают. И, наверное, так будет и в следующий раз: Розалина отправилась на конкурс в Ригу.