Юрию Антонову - 65 лет

Свои первые шаги на музыкальный Олимп он сделал в Беларуси.

За это время Юрий Антонов написал десятки песен. И все они завоевали признание - «Двадцать лет спустя», «Анастасия», «Зеркало», «Я вспоминаю». А песня «Не забывай» сделала Юрия Антонова одним из самых популярных исполнителей в СССР еще в 69-м. Всесоюзное признание принесла и песня «Нет тебя прекрасней» - в 80-м.

Его музыкальные шедевры звучали в репертуаре популярных ансамблей «Весёлые ребята», «Добры Молодцы», группы «Аракс», а также в кинофильмах. И сегодня Юрий Антонов работает в своей студии над новыми песнями, выступает с концертами.