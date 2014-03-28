Новости мира. Японская компания оцифрует для Ватиканской апостольской библиотеки часть книг.

Основанное в 15 веке хранилище имеет в своём фонде более полутора миллионов печатных изданий, 150 тысяч манускриптов, большую коллекцию географических карт, гравюр, а также монеты и медали.

Переводить в цифровой формат произведения будут с помощью новейших сканеров.



После того как книги и манускрипты переведут в цифровой формат, они будут доступны для читателей на сайте библиотеки Ватикана, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.