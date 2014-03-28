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Японская компания оцифрует для Ватиканской апостольской библиотеки часть книг

28 марта 2014 09:51
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Новости мира. Японская компания оцифрует для Ватиканской апостольской библиотеки часть книг.

Основанное в 15 веке хранилище имеет в своём фонде более полутора миллионов печатных изданий, 150 тысяч манускриптов, большую коллекцию географических карт, гравюр, а также монеты и медали.

Переводить в цифровой формат произведения будут с помощью новейших сканеров.

После того как книги и манускрипты переведут в цифровой формат, они будут доступны для читателей на сайте библиотеки Ватикана, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

# Культура # Технологии

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