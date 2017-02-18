Я не продаю эту картину: 95 лет исполнилось бы 18 февраля художнику Михаилу Савицкому

Новости Беларуси. Целой эпохе в национальном искусстве посвящается. В Минске вспоминают художника Михаила Савицкого – 18 февраля ему исполнилось бы 95! Он прошел войну и плен фашистских концлагерей. А после обо всех своих мучениях рассказал миру на языке живописи.

Он первый, кто был награжден медалью Франциска Скорины, удостоен звания Герой Беларуси.

О народном Михаиле Савицком – в репортаже программы Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

Площадь Свободы, 15 – еще при жизни Михаил Андреевич лично выбрал это историческое место для возведения галереи имени себя. Так сложилось, что произошло это лишь после его ухода. Там – не только все наследие Савицкого-художника – полотна, кисти, но и свидетели его жизни до них – фотографии и письма с фронта.

«Партизаны», «Партизанская мадонна», «Партизанская мадонна (минская)», а еще серия полотен «Цифры на сердце». И все от первого лица: писал, что сам видел и что пытался исправить. 12-летним юношей Савицкий воевал с фашистами в рядах Красной Армии. Прошел три концлагеря и чудом остался в живых.

Своего товарища Николай Опиок называет не иначе как художником хлеба и совести. И стоя у того самого черного, бесценного, рассказывает еще об одной черте Савицкого.

Свои полотна Михаил Андреевич выставлял во многих галереях мира, но за границу их никогда не продавал.

Вот эту самую картину за внушительную и даже беспрецедентную сумму жаждал выкупить коллекционер из Москвы. Николай Афанасьевич был свидетелем торгов.

Николай Опиок, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, друг Михаила Савицкого:

Он меня толкает ногой и говорит: «Коля, ну как?». Я говорю: «Это ваше, сумма большая. У вас никогда не было подобных предложений». Он поднялся и говорит: «Я не продаю эту картину».

Савицкий был свято уверен: его работы должны остаться на родине. Он был патриотом до глубины души, даже печатал исключительно на отечественной машинке. И все любил делать своими руками: таких кистей больше нигде не найти. Александр Николаевич помнит, как Савицкий учил вязать их вручную.

А еще – начинать полотно всегда с эскиза размером со спичечный коробок.

Александр Гришкевич, художник, ученик Михаила Савицкого:

«В картине нет предметов». Есть же персонажи, какие-то детали. «Нет, предметов нет. Есть компоненты. Чашка и тень от чашки – они равнозначны».

Военная тема – не единственная в творчестве Савицкого (хотя, безусловно, самая значимая). Он писал о трагедии на ЧАЭС, много картин посвятил истории становления белорусской национальной культуры.

А это уже открытие для многих – Савицкий-детский иллюстратор. Две книги, пока за стеклом. Это уникальная экспозиция, готовили специально к юбилею. Неизданное и малоизвестное.

Юлия Ковалева, ведущий научный сотрудник художественной галереи Михаила Савицкого:

Кто изображен на этой работе, мы не знаем. Эта девушка-натурщица строго смотрит на нас с вами и на художника. И еще, наверное, не подозревает о том, что этот студент Михаил Савицкий – будущий народный художник Советского Союза, Герой Беларуси и почетный гражданин города Минска.

Здесь же живописные этюды и редкие пейзажи за подписью Савицкого. Большинство из них – со студенческих лет.

Пополнять экспозицию выставки в Галерее будут на протяжении года.