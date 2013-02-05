Народный художник Беларуси Леонид Щемелев отмечает 90-летие

Новости Беларуси. Его творчество – летопись эпохи. Академику живописи, заслуженному деятелю искусств Беларуси, почетному гражданину Минска Леониду Щемелеву 5 февраля – 90. Классик отечественного искусства – участник почти всех республиканских, всесоюзных и зарубежных выставок с 1958 года. У него огромный преподавательский стаж и более 25 персональных выставок. В Минске уже 10 лет работает художественная галерея произведений Леонида Щемелева.

У мольберта ежедневно. А вот в честь своего 90-летия Леонид Щемелев сделал исключение. Взяться за кисть просто некогда – народный художник принимает поздравления.

Леонид Щемелев, народный художник Беларуси:

Я не чувствую себя очень усталым. Чувствую, что можно еще работать и делать.

Он никогда не стремился к славе. Но она все равно настигла. Уроженец Витебска в 1941 вслед за отцом ушел на фронт. Был ранен. Вернулся и начал служить искусству.

Леонид Щемелев, народный художник Беларуси:

Педагог у меня был блестящий – Виталий Константинович Цвирко, который вел группу просто уникально.

В Минское художественное училище после института Щемелев вернулся уже преподавать. И воспитал целую плеяду именитых мастеров.

Владимир Кривоблоцкий, художник-монументалист, ученик Леонида Щемелева:

Это огромное счастье – встретиться с таким удивительным человеком.

Он давал полную свободу, давал выразить себя абсолютно.

Леонида Щемелева знают более чем в 30 странах мира, в том числе в США, Канаде, Мексике и Японии. Мэтр – заядлый путешественник. И все же признается: его всегда тянет домой.

Леонид Щемелев, народный художник Беларуси:

В разных местах был. И много набросков сделал, но основа – моя родина, Беларусь.

Если в мастерской его можно найти в любой день, то в магазине Щемелева уж точно не встретишь. Даже одежду Леонид Дмитриевич заказывает по каталогам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На его плечах – творчество. Все остальное доверяет жене Светлане.

Леонид Щемелев, народный художник Беларуси:

Первый человек, который видит, – жена. Что ты делаешь, как ты к этому относишься. Все это связывает.

К слову, далеко не каждую свою картину художник продаст или «одолжит» для международных экспозиций.

Леонид Щемелев, народный художник Беларуси:

То, что мне нравится, и то, что я считаю, должно быть дома, я не отдаю свои работы. Просто где-то сохраняю.

А сохранить на родине есть где. С 2003 года в Минске работает галерея Щемелева. Да и львиная доля произведений хранится в Национальном художественном музее. Именно здесь мастер и отметил юбилей – в кругу близких, коллег, учеников, поклонников и, конечно, своих полотен.