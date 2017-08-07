Выдающемуся белорусскому ученому, литературоведу и культурологу Адаму Мальдису исполнилось 85 лет

Выдающегося белорусского ученого, литературоведа и культуролога знают во всем мире. Сам же ученый больше всего гордится своим словарем «Белорусские писатели», над которым работал около 20 лет. Теперь профессор создаёт информационную базу о всей истории Беларуси.

Адам Мальдзіс, літаратуразнаўца:

Шмат чаго. Вельмі кніг многа. ікона велімі рэдкая, цудатворная. Потым велмі рэдкія карціны былі вывезены з маёнтка Нямцэвіча. Ёсць рэчы, якія згубілі сэнс у сваім вяртанні. Напрыклад, бібліяэтэка Яўхіма Хрыптовіча.

Шматлікія даследванні прафесара прысвечаны і нашаму першадрукару. Менаваіта ён – адзін з аўтараў кнігі «Франциск Скорина из славного города Полоцка» – выданне ўнікальнае. У ім жа і першая публікацыя Скарыны, напісаная па-беларуску. На рахунку Мальдзіса таксама і пошукі слуцкіх паясоў. Дарэчы, адзін з іх з яго дапамогай вярнуўся на радзіму.