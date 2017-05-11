«Все должно быть хорошо»: 11 мая группа NAVIBAND выступит во втором полуфинале «Евровидения-2017»

Новости Беларуси. Самое ожидаемое культурное события этого месяца. Уже сегодня ночью в Киеве пройдет второй полуфинал международного конкурса песни «Евровидение-2017». За путевку в финал поборются и представители Беларуси. Группа NAVIBAND выйдет на сцену под номером 14. Соревноваться с ними будет и главный фаворит конкурса – 17-летний артист из Болгарии. Всего 18 песенных номеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный выставочный центр на Левом берегу Днепра – место надежд и чаяний как самих участников «Евровидения-2017»,так и их болельщиков. Позади месяцы подготовки, первый полуфинал, репетиции и, наконец, день Х.

Историю своей жизни расскажут европейцам 11 мая наши белорусские NAVIBAND. Второй полуфинал – 18 конкурсантов и только 10 мест в финале. Накануне наши ребята провели генеральный прогон.