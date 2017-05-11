«Все должно быть хорошо»: 11 мая группа NAVIBAND выступит во втором полуфинале «Евровидения-2017»
Новости Беларуси. Самое ожидаемое культурное события этого месяца. Уже сегодня ночью в Киеве пройдет второй полуфинал международного конкурса песни «Евровидение-2017». За путевку в финал поборются и представители Беларуси. Группа NAVIBAND выйдет на сцену под номером 14. Соревноваться с ними будет и главный фаворит конкурса – 17-летний артист из Болгарии. Всего 18 песенных номеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Международный выставочный центр на Левом берегу Днепра – место надежд и чаяний как самих участников «Евровидения-2017»,так и их болельщиков. Позади месяцы подготовки, первый полуфинал, репетиции и, наконец, день Х.
Историю своей жизни расскажут европейцам 11 мая наши белорусские NAVIBAND. Второй полуфинал – 18 конкурсантов и только 10 мест в финале. Накануне наши ребята провели генеральный прогон.
Артем Лукьяненко, солист NAVIBAND:
Мы вязем сваю мову, мы прывезлi сюды нашую культуру. I мы будзем атрымлiваць, у першую чаргу, задавальненне ад таго, што мы спяваем нашу песню.
NAVIBAND выступят под 14 номером с белорусскоязычной песней. О том, станет ли он счастливым, узнаем уже вечером, но прогнозы самые оптимистичные. Уж больно нравится искушенной экзотикой и эксцентричностью европейской публике простота и легкость Ксюши и Артема.
Ольга Рудакова, педагог по вокалу:
Доктор нас успокаивает. Говорит, что все хорошо. Конечно, нагрузки большие, по несколько репетиций, концерты, но все должно быть хорошо.
Надо сказать, вчера репетиции завершились, уже когда стрелки на часах перекатили за полночь. Компанию артистам, которые отшлифовывали свои номера, составляли журналисты. Пресс-центр не спал даже ночью, ведь именно сюда стекается самая актуальная информация, полтысячи репортеров из разных стран мира держат руку на пульсе. В их числе и наша съемочная группа.
Напомню, второй полуфинал начнется 11 мая в 22 часа. Голосовать за нашу группу мы не сможем, но поддерживать их и держать кулачки нам правила Евровидения не запрещают. Так что с нетерпением ждем вечера и желаем удачи нашим Ксюше и Артему.