Впервые победитель детского музыкального конкурса «Витебск-2017» будет открывать фестиваль
Новости Беларуси. В преддверии официального открытия «Славянского базара» Витебск не спит уже сутки, его улицы наполнены музыкой и весельем, а по ночам оживает Летний амфитеатр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
11 июля дан старт XV международному детскому музыкальному конкурсу «Витебск-2017». Обладатель его гран-при впервые выступит на открытии фестиваля.
Эмоциональная, яркая и бесстрашная.
Так говорят участники детского музыкального конкурса «Витебск-2017» о представителе Беларуси. И хоть внешне она нежна и грациозна, по характеру – боец. Три дня назад Маша Магильная прыгнула с тарзанки, чтобы набраться эмоций перед важным выступлением.
Мария Магильная, участница международного детского музыкального конкурса «Витебск-2017» (Беларусь):
Ты набираешься такого адреналина, потому что здесь такая напряженная обстановка.
Все борются за победу, все борются, чтобы себя как лучше показать.
Ее конкуренты – 20 юных артистов со всего мира. Сегодня конкурс не просто международный – межконтинентальный. За победу сражаются, к примеру, юные артисты Кубы и США.
Участники:
Я познакомился со всеми детьми. Я очень рад, что я тут, на таком концерте.
Я пою с пяти лет. И да, моим конкурентам есть повод меня бояться, потому что у меня есть счастливая кепка. Я думаю, что у меня все получится.
По условиям оценок юным конкурсантам 11 июля не выставляют.
А имя победителя станет известно накануне официального старта 26 международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Впервые в истории юный обладатель гран-при выступит на концерте-открытии.