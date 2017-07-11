Впервые победитель детского музыкального конкурса «Витебск-2017» будет открывать фестиваль

Новости Беларуси. В преддверии официального открытия «Славянского базара» Витебск не спит уже сутки, его улицы наполнены музыкой и весельем, а по ночам оживает Летний амфитеатр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 11 июля дан старт XV международному детскому музыкальному конкурсу «Витебск-2017». Обладатель его гран-при впервые выступит на открытии фестиваля. Эмоциональная, яркая и бесстрашная. Так говорят участники детского музыкального конкурса «Витебск-2017» о представителе Беларуси. И хоть внешне она нежна и грациозна, по характеру – боец. Три дня назад Маша Магильная прыгнула с тарзанки, чтобы набраться эмоций перед важным выступлением.

Мария Магильная, участница международного детского музыкального конкурса «Витебск-2017» (Беларусь):

Ты набираешься такого адреналина, потому что здесь такая напряженная обстановка. Все борются за победу, все борются, чтобы себя как лучше показать. Ее конкуренты – 20 юных артистов со всего мира. Сегодня конкурс не просто международный – межконтинентальный. За победу сражаются, к примеру, юные артисты Кубы и США.