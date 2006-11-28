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Военный музей в Гомеле выставил свое обмундирование

28 ноября 2006 08:48
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В Гомельском музее военной славы открыта экспозиция, посвящённая 63-й годовщине освобождения областного центра от немецко-фашистских захватчиков.Здесь представлены фотографии, документы, образцы оружия и обмундирования, личная переписка участников событий. Среди экспонатов встречаются и довольно редкие экземпляры. Например, крупнокалиберный станковый пулемет системы Владимирова, который активно использовался в 1944 году против немецких танков. Вес пулемета превышал 160 килограммов, а прицельная дальность выстрела достигала двух километров. На открытой площадке музея посетители смогут увидеть землянку тех лет, здесь же развернулась и военно-полевая кухня.
# Культура # Музеи

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