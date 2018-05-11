Окунуться в эпоху романтизма: музыкальные вечера в Лошицкой усадьбе стартуют 12 мая

Новости Беларуси. Всего их будет три – каждую субботу месяца, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Всего их будет три – каждую субботу месяца, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Первый вечер посвящён европейской музыке, второй – белорусской, ну а в третий прозвучат шедевры вокальной и инструментальной музыки. Билет – 6 рублей.
Надежда Гавриленко, научный сотрудник музея «Лошицкая усадьба»:
Музыкальные вечера в Лошицкой усадьбе проводятся с целью привлечь внимание к классической музыке. Приходит множество людей, с маленькими детьми, молодежь, пожилые пары приходят, слушают, наслаждаются классической музыкой. Каждый раз спрашивают: «Когда вы будете проводить еще такие концерты?»