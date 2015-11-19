Верш «Фантазія» У. Караткевіча (Сяргей Савянкоў)

26 ноября бессмертному классику исполняется 85 лет. Мы попытаемся прикоснуться к творчеству мастера и напомнить самые яркие моменты его биографии. Сегодня поговорим о сокровенном - о любви.

Вдохновенный романтик, горячий спорщик, надёжный друг и обаятельный мужчина. Владимир Короткевич женился довольно поздно - в 41 год и выбор спутницы оказался очень удачным. Валентина Брониславовна стала для него возлюбленной, другом, нянькой и мамой. Он так тосковал по ее преждевременной смерти, что прожил без нее буквально полтора года.