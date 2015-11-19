Прямой эфир

Верш «Фантазія» У. Караткевіча (Сяргей Савянкоў)

19 ноября 2015 07:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

26 ноября бессмертному классику исполняется 85 лет. Мы попытаемся прикоснуться к творчеству мастера и напомнить самые яркие моменты его биографии. Сегодня поговорим о сокровенном - о любви.

Вдохновенный романтик, горячий спорщик, надёжный друг и обаятельный мужчина. Владимир Короткевич женился довольно поздно - в 41 год и выбор спутницы оказался очень удачным. Валентина Брониславовна стала для него возлюбленной, другом, нянькой и мамой. Он так тосковал по ее преждевременной смерти, что прожил без нее буквально полтора года.

# Культура # Фотофакт # писатели # 85-летие Владимира Короткевича # Сяргей Савянкоў

Другие новости рубрики

Все новости
Урывак з рамана «Дзікае паляванне караля Стаха» (В.Шушкевіч)
18 ноября 2015 07:39

Урывак з рамана «Дзікае паляванне караля Стаха» (В.Шушкевіч)

«Великий Гэтсби» признан самой дорогой книгой 20-го века
17 ноября 2015 13:06

«Великий Гэтсби» признан самой дорогой книгой 20-го века

Верш У.Караткевіча «Матчына душа» (Андрэй Сенькін)
17 ноября 2015 09:22

Верш У.Караткевіча «Матчына душа» (Андрэй Сенькін)