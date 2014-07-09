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В Витебске определился порядок выступления участников XII Международного детского музыкального конкурса

09 июля 2014 13:36
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Новости Беларуси. В столице «Славянского базара» определилась очередность выступления юных участников XII Международного детского музыкального конкурса. В 2014 году жеребьевка прошла довольно нетрадиционного. Организаторы предложили детям окунуться в настоящую сказку и на пароходе по Западной Двине привезли на «Остров исполнения желаний», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сразу же по прибытию ребята отправились на поиски сокровищ. Для этого каждый выбрал карту с порядковый номером. Именно он и стал тем номером, под которым они выйдут на сцену. А после юные исполнители выбрали медаль, цифра на которой означала номер выступления во второй день.

Белоруска Милана Редченко выйдет на сцену вначале 12, а затем – второй. Откроет первый конкурсный день еще одна представительница нашей страны Зинаида Куприянович. Во второй день она выступит 14.

Зинаида Куприянович, участница XII Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2014» (Беларусь):
Я буду петь «Новый день» на белорусском, под эту песню будет рокерский костюм, очень клевый. Под песню «Smile» будет очень веселый классненький костюмчик.

Ирина Дорофеева, председатель жюри XII Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2014» (Беларусь):
Надо относится так, как относился бы родитель к ребенку, и в тоже время нужно относиться как к профессионалу, понимая, что есть какие-то действительно важные критерии, которым ребенок должен соответствовать. Но я уверена, что просто сцена «Славянского базара», эти фестивали, конкурсы уже приносят такую личную победу для каждого и они все станут звездочками у себя в странах.

Детский конкурс начнется уже 10 июля. А в предстоящую субботу станет известно имя обладателя Гран-при.

# Культура # Ирина Дорофеева # Фотофакт # Славянский базар в Витебске-2014

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