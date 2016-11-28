В Верхнем городе на архитектурных памятниках появились таблички с описанием истории зданий на белорусском и английском языках

Новости Беларуси. Информация на каждом шагу. Фасады памятников архитектуры в Верхнем городе украсили стеклянные таблички с изображением и описанием истории зданий.

Достопримечательности представлены на белорусском и английском языках: туристы теперь могут познакомиться с историческим центром даже без экскурсовода.

Впрочем, минчане также с любопытством начали заполнять пробелы в своих знаниях. Заметить таблички можно на городской ратуше, монастыре, гостином дворе, церкви, доме масонов и других зданиях в историческом центре, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.