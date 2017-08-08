В Полоцке нашли монастырскую печать Евфросинии Полоцкой

Новости Беларуси. В самом древнем городе Беларуси нашли монастырскую печать Евфросинии Полоцкой. Изготовлена она в XII веке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артефакт теперь изучают специалисты. Они уже высказали первые предположения, что это так называемая, вислая печать. Такие крепились к документам, чтобы посторонние не смогли их прочесть.