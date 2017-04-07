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В Париже с аншлагом прошел белорусский спектакль «13-я пуговица Наполеона»

07 апреля 2017 13:32
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Новости Беларуси. Французская публика вновь аплодирует белорусским актерам. В Париже с аншлагом прошел спектакль «13-я пуговица Наполеона» в исполнении наших мастеров сцены. Постановка заинтересовала не только любителей театрального искусства. В зрительном зале присутствовали дипломаты и деловые круги Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Париже с аншлагом прошел белорусский спектакль «13-я пуговица Наполеона»-1

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике:
Гэта працяг беларускіх тэатральных сезонаў у Францыі, гэта працяг нашага гістарычнага супрацоўніцтва, якое ў тэатрльным мастацтве пачалося яшчэ з часоз Радзівілаў ў ХVІІІ стагоддзі.

В последние годы французский зритель все чаще знакомится с белорусским театральным искусством. На сцене крупнейших городов этой страны с успехом выступали артисты Большого, Купаловского, театра-студии киноактера и других.

# Культура # Павел Латушко # Беларусь-Франция

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