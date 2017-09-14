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В Национальную библиотеку в честь 500-летия белорусского книгопечатания привезли первую книгу Европы – Библию Гутенберга

14 сентября 2017 17:21
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Новости Беларуси. Около 600 человек из 24 стран съехались в эти дни в Минск. 14 сентября всех их объединило книжное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Международный конгресс, который приняла Национальная библиотека, стал без преувеличения кульминацией празднования 500-летия белорусского книгопечатания.

Ученые и архивисты вспоминают нашего земляка и просветителя Франциска Скорину. Он же – человек мира: родился в Полоцке, учился в Кракове и Падуе, печатал в Праге и Вильно, а потому своим его считают не только в Беларуси. Конгресс будет работать в течение двух дней в Национальной библиотеке, а также в Несвижском замке.

В Национальную библиотеку в честь 500-летия белорусского книгопечатания привезли первую книгу Европы – Библию Гутенберга-1

Олег Сербин, директор научной библиотеки Киевского национального университета имени Тараса Шевченко:
Еще года два назад у нас в библиотеке мы подписали договор про сотрудничество. Это нам позволило организовать проект, который заключается в исследовании и атрибуции книжных памятников. Белоруссика – в наших фондах, украиника – в фондах Национальной библиотеки Беларуси.

Поэтому для нас сегодняшнее участие – это, фактически, такой промежуточный срез нашей работы.

В Национальную библиотеку в честь 500-летия белорусского книгопечатания привезли первую книгу Европы – Библию Гутенберга-4

Алесь Суша, заместитель директора по научной работе и издательской деятельности Национальной библиотеки Беларуси, культуролог:
Бясспрэчна, што юбілей дае нам шанец на ўсясветным ўзроўні паказаць значнасць той падзеі, якая надышла. Я маю на ўвазе 500-гадовы юбілей беларускага кнігадрукавання. Вельмі сімвалічна, што два юбілея супалі:

500-гадовы юбілей беларускага кнігадрукавання і 95-гадовы юбілей Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.

Кроме того, Национальная библиотека приглашает познакомиться как с наследием Скорины (в Минск специально привезли редкие издания первопечатника из многих стран), так и впервые первую европейскую книгу – Библию Гуттенберга.

В Национальную библиотеку в честь 500-летия белорусского книгопечатания привезли первую книгу Европы – Библию Гутенберга-7

Татьяна Сапега, заведующий сектором научной работы Национальной библиотеки Беларуси:
Прадстаўлены рэканструкцыя станка XVI стагоддзя, таксама друкарская тэхніка ўжо XX стагоддзя. Розныя прапановы правесці час – гэта і дзіцячыя зоны, дзе дзеткі могуць сабраць партрэт вясёлага Скарыны з кубікаў альбо размаляваць тытульны аркуш Скарыны.

Отметим, работать международный выставочный проект «Франциск Скорина и его эпоха» будет до конца 2017 года.

# Культура # Фотофакт # Историко-культурные ценности Беларуси # Алесь Суша # Олег Сербин # Татьяна Сапега

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