В Национальную библиотеку в честь 500-летия белорусского книгопечатания привезли первую книгу Европы – Библию Гутенберга

Новости Беларуси. Около 600 человек из 24 стран съехались в эти дни в Минск. 14 сентября всех их объединило книжное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Международный конгресс, который приняла Национальная библиотека, стал без преувеличения кульминацией празднования 500-летия белорусского книгопечатания.

Ученые и архивисты вспоминают нашего земляка и просветителя Франциска Скорину. Он же – человек мира: родился в Полоцке, учился в Кракове и Падуе, печатал в Праге и Вильно, а потому своим его считают не только в Беларуси. Конгресс будет работать в течение двух дней в Национальной библиотеке, а также в Несвижском замке.