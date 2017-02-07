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В Минске состоялся закрытый показ художественного фильма «Следы на воде»

07 февраля 2017 10:24
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Новости Беларуси. К 100-летию белорусской милиции. В Минске состоялся закрытый показ художественного фильма «Следы на воде». Одними из первых ленту увидели журналисты.

В основу сюжета лег основанный на реальных событиях роман доктора исторических наук и полковника милиции в отставке Николая Ильинского «Чужой среди своих».

Экранизировал истории и судьбы героев книги режиссер Александр Анисимов. К слову, фильм снят в сжатые сроки. Съемочная группа справилась всего 4 месяца, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Николай Ильинский, автор романа «Чужой среди своих»:
Все, что в моей книге, было в жизни. Борьба с Армией Крайовой – это была жестокая война. Милиции пришлось много поработать.

Александр Анисимов, режиссер фильма «Следы на воде»:
Взял абсолютно всех белорусских актеров. Получилась национальная группа. Мне хотелось доказать, что белорусы ничуть не хуже россиян и прочих.

Премьерный показ фильма состоится 21 февраля в кинотеатре «Москва». А в прокат лента о белорусской милиции выйдет 23 февраля, в День защитника отечества.

# Культура # Беларусьфильм # Александр Анисимов

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