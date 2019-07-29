Фотоколлаж трамвая появился на улице Октябрьской в Минске

Новости Беларуси. Символ Октябрьской улицы останется с ней навсегда. Здесь появился фотоколлаж минского трамвая, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Уличный художник взял за основу снимки из музея. По размерам распечатанный трамвай не уступает своему реальному собрату. Его длина – почти 12 метров.