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Фотоколлаж трамвая появился на улице Октябрьской в Минске

29 июля 2019 19:57
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Новости Беларуси. Символ Октябрьской улицы останется с ней навсегда. Здесь появился фотоколлаж минского трамвая, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Фотоколлаж трамвая появился на улице Октябрьской в Минске-1

Уличный художник взял за основу снимки из музея. По размерам распечатанный трамвай не уступает своему реальному собрату. Его длина – почти 12 метров.

Фотоколлаж трамвая появился на улице Октябрьской в Минске-4

Появление легендарного минского трамвая приурочено к его 90-летию. В рамках стартовавшего фестиваля Vulica Brasil художник готовит ещё один похожий арт-объект. Судя по реакции на эту работу, следующую минчане ждут с нетерпением.

# Граффити # Культура # Фотофакт

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