Фотоколлаж трамвая появился на улице Октябрьской в Минске

Новости Беларуси. Символ Октябрьской улицы останется с ней навсегда. Здесь появился фотоколлаж минского трамвая, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Символ Октябрьской улицы останется с ней навсегда. Здесь появился фотоколлаж минского трамвая, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Уличный художник взял за основу снимки из музея. По размерам распечатанный трамвай не уступает своему реальному собрату. Его длина – почти 12 метров.
Появление легендарного минского трамвая приурочено к его 90-летию. В рамках стартовавшего фестиваля Vulica Brasil художник готовит ещё один похожий арт-объект. Судя по реакции на эту работу, следующую минчане ждут с нетерпением.